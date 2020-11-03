Протесты под КСУ: суд рассматривает закон об украинском языке

Конституционный Суд Украины 3 ноября продолжает рассматривать вопрос конституционности закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Соответствующее представление в суд внес 51 народный депутат Украины предыдущего созыва еще в июне 2019 года. В основном это были представители фракции Оппозиционного блока, большинство из которых в настоящее время является нардепами фракции Оппозиционная платформа — За жизнь. Также среди подписантов были несколько внефракционных депутатов.
Начало заседания запланировано на 10.00.
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Кроме того, на повестке дня еще два вопроса:
- продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины (закрытая часть пленарного заседания)
- рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В то же время под зданием Конституционного суда началась акция протеста, призывающая защитить украинский язык.
На акцию протеста собрались представители различных националистических организаций.
Верховная Рада приняла закон об украинском языке в апреле 2019 года. Он предусматривает обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.
Украинским языком должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.
Однако его действие не распространяется на сферу частного общения.
Источник: КСУ