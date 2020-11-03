Протесты под КСУ: суд рассматривает закон об украинском языке

Конституционный Суд Украины 3 ноября продолжает рассматривать вопрос конституционности закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Соответствующее представление в суд внес 51 народный депутат Украины предыдущего созыва еще в июне 2019 года. В основном это были представители фракции Оппозиционного блока, большинство из которых в настоящее время является нардепами фракции Оппозиционная платформа — За жизнь. Также среди подписантов были несколько внефракционных депутатов.

Начало заседания запланировано на 10.00.

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Кроме того, на повестке дня еще два вопроса:

продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины (закрытая часть пленарного заседания)

рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В то же время под зданием Конституционного суда началась акция протеста, призывающая защитить украинский язык.

На акцию протеста собрались представители различных националистических организаций.



















Под КСУ начались протесты, суд рассматривает конституционность закона об украинском языке / 5 фотографий

Верховная Рада приняла закон об украинском языке в апреле 2019 года. Он предусматривает обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Украинским языком должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Однако его действие не распространяется на сферу частного общения.

Источник: КСУ