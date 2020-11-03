Протести під КСУ: суд розглядає закон про українську мову

Конституційний Суд України 3 листопада продовжує розглядати питання конституційності закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Відповідне подання до суду вніс 51 народний депутат України попереднього скликання ще у червні 2019 року. Здебільшого це були представники фракції Опозиційного блоку, більшість з яких нині є нардепами фракції Опозиційна платформа – За життя. Також серед підписантів були декілька позафракційних депутатів.

Початок засідання запланований на 10.00.

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Крім того, на порядку денному є ще два питання:

продовження розгляду справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України (закрита частина пленарного засідання);

розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кримінального процесуального кодексу України.

Водночас під будівлею Конституційного суду почалася акція протесту, яка закликає захистити українську мову.

На акцію протесту зібралися представники різних націоналістичних організацій.



















Під КСУ почалися протести, суд розглядає конституційність закону про українську мову / 5 фотографий

Верховна Рада ухвалила закон про українську мову у квітні 2019 року. Він передбачає обов’язкове використання української мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя.

Українською мовою повинні володіти чиновники всіх рівнів, судді, правоохоронці, військовослужбовці-контрактники, співробітники сфери освіти, медичної сфери, посадові особи державних і комунальних підприємств, адвокати, нотаріуси.

Проте його дія не поширюється на сферу приватного спілкування.

Джерело: КСУ