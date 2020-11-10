Украинцы чаще доверяют Вооруженным силам Украины, церкви, ГСЧС, и не доверяют украинским чиновникам, судам и российским СМИ.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.
Согласно данным исследования, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается Вооруженным силам Украины (66% опрошенных), церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%).
Соцопрос также показал, что украинцы склонны доверять:
- Государственной пограничной службе — 55%.
- Национальной гвардии Украины — 52%.
- Добровольческим батальонам — 52%.
- Главе города — 54%.
- Местному совету — 50%.
Что касается недоверия, то, как показал опрос, чаще всего оно высказывается в адрес государственного аппарата, чиновников – им не доверяют 79% опрошенных.
Кому не склонны доверять украинцы:
- парламенту — 76%;
- правительству — 75%;
- политическим партиям — 73%;
- НАБУ — 72,5%;
- Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 71%;
- САП и ВАКС – по 70%;
- КСУ — 65%;
- Верховному суду — 63%.
Согласно данным исследования, российским СМИ не доверяют 79% респондентов.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Всего опросили 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Отношение украинцев к КСУ
Более половины украинцев, а именно 59% негативно оценивают решение Конституционного суда Украины об отмене е-деклараций и системы доступа к доходам народных депутатов. 39% опрошенных хорошо ориентируются в сути решений суда.