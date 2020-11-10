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Факты / Украина / Общество

ВСУ, церкви и ГСЧС: кому больше всего доверяют украинцы

Украинцы чаще доверяют Вооруженным силам Украины, церкви, ГСЧС, и не доверяют украинским чиновникам, судам и российским СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Согласно данным исследования, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается Вооруженным силам Украины (66% опрошенных), церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%).

Соцопрос также показал, что украинцы склонны доверять:

  • Государственной пограничной службе — 55%.
  • Национальной гвардии Украины — 52%.
  • Добровольческим батальонам — 52%.
  • Главе города — 54%.
  • Местному совету — 50%.

Что касается недоверия, то, как показал опрос, чаще всего оно высказывается в адрес государственного аппарата, чиновников – им не доверяют 79% опрошенных.

Кому не склонны доверять украинцы: 

  • парламенту — 76%;
  • правительству — 75%;
  • политическим партиям — 73%;
  • НАБУ — 72,5%;
  • Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 71%;
  • САП и ВАКС – по 70%;
  • КСУ — 65%;
  • Верховному суду — 63%.

Согласно данным исследования, российским СМИ не доверяют 79% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Всего опросили 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отношение украинцев к КСУ

Более половины украинцев, а именно 59% негативно оценивают решение Конституционного суда Украины об отмене е-деклараций и системы доступа к доходам народных депутатов. 39% опрошенных хорошо ориентируются в сути решений суда.

Фото: Dreamstime

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