Украинцы чаще доверяют Вооруженным силам Украины, церкви, ГСЧС, и не доверяют украинским чиновникам, судам и российским СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Согласно данным исследования, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается Вооруженным силам Украины (66% опрошенных), церкви (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60%).

Соцопрос также показал, что украинцы склонны доверять:

Государственной пограничной службе — 55%.

Национальной гвардии Украины — 52%.

Добровольческим батальонам — 52%.

Главе города — 54%.

Местному совету — 50%.

Что касается недоверия, то, как показал опрос, чаще всего оно высказывается в адрес государственного аппарата, чиновников – им не доверяют 79% опрошенных.

Кому не склонны доверять украинцы:

парламенту — 76%;

правительству — 75%;

политическим партиям — 73%;

НАБУ — 72,5%;

Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 71%;

САП и ВАКС – по 70%;

КСУ — 65%;

Верховному суду — 63%.

Согласно данным исследования, российским СМИ не доверяют 79% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Всего опросили 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отношение украинцев к КСУ

Более половины украинцев, а именно 59% негативно оценивают решение Конституционного суда Украины об отмене е-деклараций и системы доступа к доходам народных депутатов. 39% опрошенных хорошо ориентируются в сути решений суда.