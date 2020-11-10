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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ, церкві та ДСНС: кому найбільше довіряють українці

Українці частіше довіряють Збройним силам України, церквам, ДСНС, і не довіряють українським чиновникам, судам і російським ЗМІ.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня до 5 листопада 2020 року.

Згідно з даними дослідження, серед державних і громадських інститутів найчастіше довіра висловлюється Збройним силам України (66% опитаних), церквам (62%) та Державній службі з надзвичайних ситуацій (60%).

Соцопитування також показало, що українці схильні довіряти:

  • Державній прикордонній службі – 55%.
  • Національної гвардії України – 52%.
  • Добровольчим батальйонам – 52%.
  • Главі міста – 54%.
  • Місцевій раді – 50%.

Що стосується недовіри, то, як показало опитування, найчастіше вона висловлюється на адресу державного апарату, чиновників – їм не довіряють 79% опитаних.

Кому не схильні довіряти українці:

  • парламенту – 76%;
  • уряду – 75%;
  • політичним партіям – 73%;
  • НАБУ – 72,5%;
  • Нацагентству з питань запобігання корупції – 71%;
  • САП і ВАКС – по 70%;
  • КСУ – 65%;
  • Верховному суду – 63%.

Згідно з даними дослідження, російським ЗМІ не довіряють 79% респондентів.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня до 5 листопада методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Всього опитали 2 020 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, окрым Криму і окупованих територій.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Ставлення українців до КСУ

Більше половини українців, а саме 59% негативно оцінюють рішення Конституційного суду України про скасування е-декларацій та системи доступу до доходів народних депутатів. 39% опитаних добре орієнтуються в суті рішень суду.

Фото: Dreamstime

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