Українці частіше довіряють Збройним силам України, церквам, ДСНС, і не довіряють українським чиновникам, судам і російським ЗМІ.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня до 5 листопада 2020 року.
Згідно з даними дослідження, серед державних і громадських інститутів найчастіше довіра висловлюється Збройним силам України (66% опитаних), церквам (62%) та Державній службі з надзвичайних ситуацій (60%).
Соцопитування також показало, що українці схильні довіряти:
- Державній прикордонній службі – 55%.
- Національної гвардії України – 52%.
- Добровольчим батальйонам – 52%.
- Главі міста – 54%.
- Місцевій раді – 50%.
Що стосується недовіри, то, як показало опитування, найчастіше вона висловлюється на адресу державного апарату, чиновників – їм не довіряють 79% опитаних.
Кому не схильні довіряти українці:
- парламенту – 76%;
- уряду – 75%;
- політичним партіям – 73%;
- НАБУ – 72,5%;
- Нацагентству з питань запобігання корупції – 71%;
- САП і ВАКС – по 70%;
- КСУ – 65%;
- Верховному суду – 63%.
Згідно з даними дослідження, російським ЗМІ не довіряють 79% респондентів.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня до 5 листопада методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Всього опитали 2 020 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, окрым Криму і окупованих територій.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Ставлення українців до КСУ
Більше половини українців, а саме 59% негативно оцінюють рішення Конституційного суду України про скасування е-декларацій та системи доступу до доходів народних депутатів. 39% опитаних добре орієнтуються в суті рішень суду.