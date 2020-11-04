Более половины украинцев, а именно 59% негативно оценивают решение Конституционного суда Украины об отмене э-деклараций и системы доступа к доходам народных депутатов. 39% опрошенных хорошо ориентируются в сути решений суда.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой Рейтинг 2-3 ноября. 36% людей слышали о решении, а 25% — впервые узнали о ситуации с КСУ.

Читайте: В Раде готовят обращение к судьям КСУ с предложением уйти в отставку

Наиболее информированными оказались люди старшего возраста и жители Киева. 60% опрошенных не доверяют Конституционному суду. 11% положительно относятся к решениям, 25% — нейтрально.

С негативом и недоверием к решению суда относятся жители Киева, западной и центральной Украины, а также сторонники партий Европейская солидарность и Сила и честь, Слуга Народа, Голос и Батькивщина.

Опрос проводился Социологической группой Рейтинг, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95, не более 2,2%

Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд признал неконституционным ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества. На следующий день Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) закрыло доступ к единому государственному реестру деклараций

30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О восстановлении доверия конституционной судебной системе, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда и объявить его постановление о э-декларации недействительным.

Иссточник: Рейтинг

Фото: Dreamstime