Реформа СБУ 2020: Юрий Михальчишин о системном кризисе спецслужбы

Служба безопасности Украины — один из самых влиятельных государственных органов, однако с каждым годом к работе спецслужбы возникает все больше вопросов.

Реформа СБУ 2020 в виде законопроектов президента и народных депутатов неоднократно рассматривалась в стенах Верховной Рады, однако общего решения так и не нашли.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV кандидат политических наук, бывший советник главы СБУ Юрий Михальчишин рассказал об изменениях внутри Службы безопасности Украины с начала независимости, и почему бизнес и коррупционные схемы почти 30 лет остаются ее неотъемлемой частью.

— Служба безопасности Украины была создана в 1992 году. Как с тех пор изменилась наша спецслужба?

— К большому сожалению, несмотря на то, что страна находится де-факто в состоянии необъявленной войны, спецслужба у нас остается практически нереформированной и нетрансформированной правопреемницей постсоветской формы КГБ УССР.

30 лет независимости были отмечены “косметическими” и некоторыми организационными изменениями, не повлиявшими на функционал работы Службы безопасности Украины.

Более того, она до сих пор остается правоохранительным органом, что не свойственно для большинства спецслужб мира.

Разница заключается в том, что спецслужба должна концентрироваться на контрразведывательной деятельности, то есть на противодействии угрозам национальной безопасности государства, а не на расследовании преступлений, не на досудебном следствии, не на силовых операциях по задержанию преступников.

Превентивный вектор работы — главное различие между спецслужбой и полицией.

Относительно изменений, произошедших в период с 1992 года, надо вспомнить некоторые организационно-штатные и структурные моменты.

В 2005 году из структуры Службы безопасности был выведен департамент разведки, который теперь является отдельным органом – Службой внешней разведки Украины.

До этого у нас была классическая советская модель, когда разведка и контрразведка были вмонтированы в единую структуру. Таково было наследие КГБ.

— Как на работу службы влияют бывшие сотрудники КГБ УССР, которые остались на должностях в СБУ?

— Могу заверить, что по состоянию на 2015 год в Украине насчитывалось не более 200 таких сотрудников.

Некоторые ошибочно полагают, что значительный процент бывших сотрудников КГБ УССР был причастен к торможению реформ и прогресса украинских спецслужб.

Однако на самом же деле такие сотрудники перестали занимать какие-либо руководящие должности СБУ еще в 1990-х годах.

— А как насчет изменений в структуре спецслужбы? Какие факторы помешали реформированию СБУ?

— В целом изменения были связаны с выделением отдельных линий работы: например, контрразведывательная защита экономики, контрразведывательная защита государства в сфере информационной безопасности.

В 1990-х и 2000-х годах было важно обратить внимание на процессы большой приватизации и проникновения иностранного капитала. Но, к большому сожалению, по результатам работы можем констатировать полный провал.

Сейчас ни для кого не секрет, что влияние иностранных государств и транснационального капитала на процессы приватизации в Украине не дало никакого эффекта для украинской экономики. В то же время была создана опасная концентрация олигархического капитала и монополий.

То же самое мы имеем в сфере коммуникаций. Для воюющей страны абсолютно абсурдна ситуация, когда операторы мобильной связи де-факто являются подконтрольными финансовым структурам страны-агрессора.

Сегодня СБУ находится в состоянии системного кризиса.

Это связано как с неэффективностью организационной структуры, неопределенностью функциональной составляющей, так и с колоссальным оттоком квалифицированных кадров с оперативным опытом, что особенно плохо сказывается на эффективности СБУ собственно как спецслужбы.

— В 2014-2016 годах Вы работали советником главы СБУ. Что можете вспомнить о том периоде?

— Был такой небольшой всплеск позитивных ожиданий в 2014-2015 годах, когда практически с нуля был воссоздан департамент контрразведки.

Больше всего он пострадал во время руководства ставленников российских спецслужб в 2010-2014 годах: тогда был практически уничтожен кадровый потенциал этого базового подразделения.

Но с конца 2015 года, когда политическое руководство дало понять, что не рассматривает опцию военного решения конфликта на Востоке Украины и противостояние РФ в жесткой форме гибридной войны, спецслужба начала терять наступательный потенциал и переориентироваться на решение задач внутриполитической борьбы.

Таким образом была достигнута коммерциализация спецслужбы – источник коррупции, который и похоронил ближайшие перспективы на возрождение СБУ.

— В эфире многих телеканалов от экспертов можно услышать о “следе бизнеса в СБУ”. Это можно назвать коррупцией?

— Да, безусловно. Коммерциализация спецслужбы вызвала профессиональную деформацию как оперативного состава, так и руководящего звена, и стала формой преобразования спецслужбы в структуру, которая зарабатывает деньги выполнением несвойственных полномочий на грани злоупотребления служебным и должностным положением.

Речь идет о том, что такие линии работы СБУ, как борьба с коррупцией и оргпреступностью, а также контрразведывательная защита экономики оказались коррупционно патогенными с точки зрения формирования устойчивых связей между сотрудниками спецслужбы и представителями органов власти и управления, бизнес-среды, теневых криминальных и полукриминальных структур.

Из меча и щита государства часть СБУ превращается в инструмент для обогащения.

Образованный в результате совпадения коммерческих интересов конгломерат превратил часть функциональных блоков СБУ из щита и меча государства в инструмент для зарабатывания денег и продвижения интересов групп влияния, которые не имеют ничего общего с защитой основ национальной безопасности и государственных интересов Украины.

Также это проявилось и в формировании служебных родственных династий. Когда на должности пришли офицеры, дети родителей-сотрудников СБУ, которые, учась в Академии СБ, знали, что придут на подготовленные родственниками должности.

Такие сотрудники часто руководствуются желанием самообогащения, но отнюдь не патриотическими интересами.

Поэтому такая коммерциализация части СБУ оказывает деморализующее влияние на оперативное ядро и сотрудников с патриотической мотивацией, и является одним из факторов снижения эффективности этого органа в целом.

Служба безопасности Украины: коротко о главном

Служба безопасности Украины была основана 25 марта 1992. В тот же день произошла ликвидация Комитета госбезопасности УССР.

Орган подчинен президенту Украины: главной задачей службы является обеспечение государственной безопасности.

По состоянию на 2020 год СБУ насчитывает 31 тыс. сотрудников.

Орган занимается контрразведывательной и аналитической деятельностью, борьбой с терроризмом, защищает украинские национальные интересы и охраняет государственную тайну.