Зарплаты сотрудников ОГХК вырастут на 10% в январе следующего года

Руководство АО Объединенная горно-химическая компания приняло решение об увеличении заработных плат сотрудникам Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК с начала нового года на 10%. В 2021 году ОГХК планирует постепенный рост зарплат работников компании на 20%.

Согласно информации на официальном сайте компании, улучшение финансовых показателей ОГХК в 2020 году позволило направить соответствующие средства в зарплатный фонд предприятий.

Обеспечение социальных гарантий для работников АО ОГХК в период пандемии COVID-19 руководство предприятия рассматривает как одну из своих главных задач.

— В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. Согласно Коллективного договора, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%, — заявил врио главы правления АО ОГХК Артур Сомов.

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Это уже второе плановое повышение выплат работникам комбинатов в Иршанске и Вольногорске за последние пять месяцев. В августе 2020 года руководство ОГХК повысило зарплаты сотрудникам предприятий на 20%.

Ранее АО Объединенная горно-химическая компания отчиталось о росте чистой прибыли компании в текущем году. Планируется, что этот показатель составит 600 млн грн, что в шесть раз превышает результаты 2019 года.

ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Компания входит в перечень объектов большой приватизации на 2021 год.

Напомним, ранее мы писали, что ОГХК не продает продукцию Крымскому Титану.