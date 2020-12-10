Зарплати співробітників ОГХК виростуть на 10% у січні наступного року

Керівництво АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія прийняло рішення про збільшення заробітних плат співробітникам Вільногірського ГМК і Іршанського ГЗК з початку нового року на 10%. В 2021 році ОГХК планує поступове зростання зарплат працівників компанії на 20%.

Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, поліпшення фінансових показників ОГХК у 2020 році дозволило направити відповідні кошти в зарплатний фонд підприємств.

Забезпечення соціальних гарантій для працівників АТ ОГХК у період пандемії COVID-19 керівництво підприємства розглядає як одне зі своїх головних завдань.

– У 2020 році річні фінансові показники, як і планувалося, виросли, тому правління одноголосно ухвалило рішення підвищити заробітні плати співробітникам. Згідно Колективного договору, на 2021 рік ми плануємо поступове зростання зарплати мінімум на 20%, – заявив т. в. о. голови правління АТ ОГХК Артур Сомов.

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Це вже друге планове підвищення виплат працівникам комбінатів в Іршанську і Вільногірську за останні п’ять місяців. У серпні 2020 року керівництво ОГХК підвищило зарплати співробітникам підприємств на 20%.

Раніше АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія відзвітувала про зростання чистого прибутку компанії в поточному році. Планується, що цей показник складе 600 млн грн, що в шість разів перевищує результати 2019 року.

ОГХК є одним з найбільших виробників титанової сировини в світі. Компанія входить у перелік об’єктів великої приватизації на 2021 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ОГХК не продає продукцію Кримському Титану.