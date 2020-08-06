ОГХК не продает продукцию Крымскому Титану — глава компании Питер Дэвис

АО Объединенная горно-химическая компания не продает ильменитовый концентрат предприятию Крымский Титан, как и другим предприятиям на временно оккупированной РФ территории АР Крым. Об этом заявил и.о. главы правления ОГХК Питер Дэвис.

— Распространение фейков о том, что ОГХК ведет хозяйственную деятельность с Крымским Титаном или любыми другими компаниями, расположенными на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, является частью проплаченной информационной кампании. Цель которой — дестабилизировать ОГХК и помешать процессу подготовки предприятия к приватизации, — подчеркнул Дэвис.

По его словам, продукция ОГХК была реализована немецкому контрагенту и принесла ОГХК на 10 млн грн больше, чем мог принести контракт на продажу концентрата, заключенный старым менеджментом предприятия. В новом договоре также сократился период послеоплаты — со 120 до 15 дней. Глава компании отметил, что контрагент уже выполнил свои обязательства.

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ОГХК работает по новым контрактам с надежными контрагентами на более выгодных для предприятия условиях. Параллельно с этим ведется работа по взысканию задолженностей с должников по контрактам, заключенным экс-менеджментом предприятия.

ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья и находится в управлении Фонда госимущества Украины. Предприятие входит в перечень объектов большой приватизации. К ОГХК проявляют интерес инвесторы из Австрии, Японии, ОАЭ и других стран.

К слову, Фонд государственного имущества Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО Отель Днепр. Гостиница продана за 1 млрд 111 млн грн.

Фото: РБК-Украина