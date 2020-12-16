15 декабря несколько сотен физических лиц-предпринимателей вышли на центральные улицы столицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями власти в вопросах карантина и введения кассовых аппаратов.

Хотя подобные акции проходят еще с ноября, на этот раз представители ФЛП решили стоять до последнего.

В первый день протестов произошли и столкновения с правоохранителями, однако это не останавливает предпринимателей.

Факты ICTV рассказывают, почему ФЛП против введения кассовых аппаратов и может ли сейчас что-то сделать власть.

Против ограничений

Требования у ФЛП остаются неизменными с ноября. Они хотят, чтобы власти отменили карантинные ограничения для малого и микробизнеса, что практически невозможно за несколько недель до локдауна.

Вторым требованием является принятие проектов законов №3853-1(2) и №3993, которые должны упростить систему налогообложения для физических лиц-предпринимателей и отменить необходимость установления регистраторов расчетных операций, в частности и программных.

Однако сейчас ФЛП не стоило бы переживать из-за этого, ведь Верховная Рада уже приняла проект закона №4439-д, которым откладывается введение обязательных кассовых аппаратов для ряда категорий предпринимателей.

— Отсрочить до 1 января 2022 обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах со значительными рисками уклонения от налогообложения, — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Конечно, далеко не все депутаты согласны даже с самым введением РРО, поэтому в парламенте появился ряд альтернативных проектов законов.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что протестная активность ФЛП выросла из-за провала коммуникации власти с гражданами.

— ФЛП пытались как-то достучаться до власти, просили ее сесть за стол переговоров, и было даже несколько шагов сделано, но потом предпринимателей “обманули”. Им обещали одно, а в Раде происходило совсем другое голосование, или в последний момент на комитете вносили изменения в законопроекты и принимали в той редакции, которая ФЛП не устраивает, — высказывает мнение политолог.

В пояснительной записке к документу №3853-1 говорится, что кассовые аппараты якобы не дали результатов в определенных сферах, поэтому они массово и не нужны. Вместо этого предлагается ввести “прозрачные” правила для субъектов упрощенной системы налогообложения, что облегчит ведение бизнеса.

Он также предлагает критерий для применения кассовых аппаратов исключительно по сумме дохода.

Проект закона №3993 дает возможность вернуть произвольную форму ведения учета путем ежемесячного отражения доходов и расходов и книгу учета как достаточное основание для формирования показателей налоговой отчетности.

То есть он даст возможность ФЛП, которые и до этого работали “в белую”, не тратиться на дополнительное бухгалтерское сопровождение. Это неплохое решение, за которое могут проголосовать в следующем году. Сейчас документ находится на ознакомлении профильного комитета.

По мнению экономиста Алексея Куща, ФЛП не так сильно выступают против РРО, как против несправедливости.

— ФЛП не так боятся, что будут введены РРО, как того, что государство использует кассовые аппараты как инструмент административного давления на бизнес. Общество готово идти на какие-то ограничения, но в понимании бизнеса, государство должно начинать с больших компаний. Когда финансово-промышленные группы не платят налоги, то предприниматели любое давление на них расценивают как элемент тотальной несправедливости, — рассказывает экономист.

Необходимость кассовых аппаратов

Кроме того, что некоторые группы ФЛП получили отсрочку на обязательное использование кассовых аппаратов, отменили также ряд штрафов, которые признали действительно слишком радикальными.

Однако необходимость РРО уже несколько раз обосновывалась властью и экономистами. Намерения у власти были благими — вывести из “тени” предпринимателей, уклоняющихся от налогов с помощью различных схем.

Речь идет о случаях, когда крупный бизнес регистрирует работников как ФЛП третьей категории и когда физлица-предприниматели реализуют товары, но занижают показатели выручки.

Согласно исследованию Института социально-экономической трансформации, только на недостоверных показателях выручки ежегодно государство теряет около 6,3-7,6 млрд грн. Конечно, с таким нужно бороться.

Но эту борьбу не стоит вести во время кризиса в стране.

— Все должно быть к месту и ко времени. Понятно, что у нас высокий уровень теневой экономики, и эту проблему нужно решать постепенно. В том числе и с помощью изменения технологий фискализации бизнеса. Сейчас глобальный кризис, а в такое время не начинала подобного усиления фискального давления на бизнес, — говорит Кущ.

Даже в Институте одной из рекомендаций является внедрение кассовых аппаратов, хотя и не в таком масштабе.

— Отменить слишком широкую фискализацию второй и третьей групп плательщиков ЕН на упрощенной системе, но ввести применение РРО исключительно для рисковых категорий плательщиков, определенных дополнительно через торговые площадки и товарный ассортимент, — говорится в исследовании.

Выводить весь бизнес из “тени” необходимо, и если кассовые аппараты нужны, то это не должно быть большой проблемой. Но не только они должны стать механизмом для борьбы со схемами в Украине.

— Крупнейшие компании, которые используют ФЛП для оптимизации налогообложения, уже давно выдают чеки. Для них введение РРО — не проблема. ФЛП и фискализация рассматриваются как элемент борьбы с контрабандой. Но более действенным было бы, например, введение государственной монополии на международные посылки… В общем, наведение порядка на таможне дало бы больший эффект, чем РРО, — выссказывает мнение экономист.

А пока власть отложила введение кассовых аппаратов для предпринимателей, неплохо было бы наладить коммуникацию с протестующими.

Коммуникация прежде всего

Конечно, выполнить требования протестующих до конца года власти вряд ли смогут, ведь законопроекты еще рассматривают на комитетах, а большинство работы там назначено на следующую неделю.

На этой же неделе проводят последние пленарные заседания в парламенте. То есть даже если документы каким-то чудом примут во время заседаний комитетов, Рада не сможет за них проголосовать. А давления со стороны ФЛП сейчас не достаточно, чтобы побудить власть к быстрым решениям.

— Принятие законопроектов в той редакции, которая для них является актуальной — это практически нереальная задача до конца года, ведь большинство Верховной Рады считает, что решило проблему, отсрочив введение кассовых аппаратов на один год. Возвращаться к другим редакциям, которые вообще снимают этот вопрос с повестки дня, вряд ли будут. Кроме того, нет консенсуса в сессионном зале. Если бы в парламенте было достаточно голосов, то, мне кажется, не довели бы до той ситуации, которая есть сейчас, — говорит Рейтерович.

По словам политолога, люди не вышли бы на протест, если бы это не было последним оплотом, попыткой достучаться до чиновников.

Не учитывая мнение общества, можно было ожидать только такого развития событий, которое мы и видим сейчас.

Если бы ФЛП уделили больше внимания, то вопрос мог бы решиться уже сегодня, и не только отсрочкой введения РРО. Ведь это проблема, которой все равно придется коснуться, пусть и в следующем году.

А если протестная активность не снизится, то, возможно, даже в первые недели 2021-го.

— Если будет усиливаться налоговое давление, увеличиваться количество проверок, то бизнес попытается свои права отстаивать. Это может побудить Раду вернуться к рассмотрению вопроса (по кассовым аппаратам для ФЛП, — Ред.). Также парламент может побудить активность политических сил, которые поддержат предпринимателей. Я более чем уверен, что к этому вернутся. Думаю, что ФЛП уже в январе и феврале снова будут поднимать эту проблему, — считает Рейтерович.

Вопрос кассовых аппаратов для ФЛП носит комплексный характер. С одной стороны, необходимо что-то делать с теми, кто уклоняется от уплаты налогов, с другой — дать возможность стабильно работать “белым” предпринимателям.

Нынешние протесты — лишь показатель того, что у ФЛП нет другого способа обратить на себя внимание.

Да, возможно, требовать принятия ряда законопроектов, которые даже не прошли комитеты, слишком радикальный шаг. Но нужно понимать, что ФПЛ не хотят в момент оказаться в ситуации, где им придется прекращать работу из-за сомнительных решений власти.

Поэтому в следующем году нужно или быстро идти на уступки, или искать каналы коммуникации, позволяющие согласовать с предпринимателями решения, которые не повредят им и будут работать на пользу обществу.