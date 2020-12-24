Нацкомиссия по вопросам госрегулирования в сферах электроэнергетики и коммуслуг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения на 2021. Тарифы на тепло повысили всем 23 компаниям.

После повышения средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил — 1121,71 грн/Гкал.

В то же время наибольший размер тарифа в КП Миськтепловодоенергия КГУ — 1632,51 грн/Гкал и Северодонецкого ТЭЦ — 1471,54 грн/Гкал, самый низкий — в ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) — 653,99 грн/Гкал и в ООО ДВ Нефтегазодобывающая компания такая же цена.

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Наиболее повышенные тарифы для населения — ООО Евро-реконструкция (на 49,7%), Ноноворазодльское и Новояворовске ТЭЦ (обе ООО Нафтогаз Тепло, на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО Сумытеплоэнерго (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО ТехНова, на 24,1%).

Малейшее повышение получила АО Днепровская ТЭЦ на — 5,5%.

Тарифи на тепло by Olga Teterina on Scribd

В Комиссии объяснили, что повышение тарифов на тепловую энергию в 2021 году связаны со снижением объемов производства, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом расходов на услуги по распределению природного газа.

Факты ICTV рассказали в материале все о том, как формируется тариф на отопление и как рассчитать его стоимость.

Источник: НКРЕКП