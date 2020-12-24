Нацкомісія з питань держрегулювання в сферах електроенергетики і компослуг переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Тарифи на тепло підвищили усім 23 компаніям.

Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав – 1121,71 грн/Гкал.

Водночас найбільший розмір тарифу у КП Міськтепловодоенергія КГУ – 1632,51 грн/Гкал та Сєвєродонецької ТЕЦ – 1471,54 грн/Гкал, найнижчий – у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) – 653,99 грн/Гкал та у ТОВ ДВ Нафтогазовидобувна Компанія така ж ціна.

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Найбільш підвищені тарифи для населення – ТОВ Євро-реконструкція (на 49,7%), Новороздільське та Новояворівське ТЕЦ (обидві ТОВ Нафтогаз Тепло, на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ Сумитеплоенерго (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ ТехНова, на 24,1%).

Найменше підвищення отримала АТ Дніпровська ТЕЦ на – 5,5%.

Тарифи на тепло by Olga Teterina on Scribd

В Комісії пояснили, що підвищення тарифів на теплову енергію у 2021 році пов’язані зі зниженням обсягів виробництва, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.

Факти ICTV розповіли у матеріалі все про те, як формується тариф на опалення і як розрахувати його вартість.

Джерело: НКРЕКП