Для киевлян запустили услугу информирования об отсутствии поставки коммунальных услуг — горячей и холодной воды, отопления, электроэнергии, а также о сроках выполнения плановых и аварийных работ в этой сфере.

Данные будут приходить в формате СМС-сообщений, сервис будет бесплатным.

— Жители с помощью сообщений будут знать о плановых и аварийных работах, требующих временного отключения услуг, и будут понимать их сроки и масштабность, — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Для активизации услуги жителям столицы необходимо позвонить по номерам 15-51 или 15-57.

Кроме того, можно оставить заявку на сайтах контактных служб:

Рост цен на коммунальные услуги

Осенью в Украине традиционно выросли цены на коммунальные услуги.

Уже в октябре гражданам страны придется платить больше за газ.

Подробнее о стоимости коммунальных услуг в Украине читайте на Фактах ICTV.