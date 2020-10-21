PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Отсутствие воды или аварии: как получать СМС о состоянии коммунальных услуг в Киеве

Для киевлян запустили услугу информирования об отсутствии поставки коммунальных услуг — горячей и холодной воды, отопления, электроэнергии, а также о сроках выполнения плановых и аварийных работ в этой сфере.

Данные будут приходить в формате СМС-сообщений, сервис будет бесплатным.

— Жители с помощью сообщений будут знать о плановых и аварийных работах, требующих временного отключения услуг, и будут понимать их сроки и масштабность, — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Читайте: Как оплатить коммунальные услуги онлайн — два способа

Для активизации услуги жителям столицы необходимо позвонить по номерам 15-51 или 15-57.

Кроме того, можно оставить заявку на сайтах контактных служб:

СМС КМДА

Рост цен на коммунальные услуги

Осенью в Украине традиционно выросли цены на коммунальные услуги.

Уже в октябре гражданам страны придется платить больше за газ.

Подробнее о стоимости коммунальных услуг в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка