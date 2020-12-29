2020 год еще долго будут вспоминать, как один из самых тяжелых не только для Украины, но и всего мира.

Мы до сих пор переживаем пандемию, которая коснулась каждой семьи и не собирается завершаться в ближайшее время.

В этом году было мало светлых пятен в жизни Украины и ее граждан. Но нам нужно запомнить все, что произошло в 2020 году, ведь “тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы вновь его пережить”.

Факты ICTV предлагают вместе вспомнить события, которыми запомнится 2020 год.

Трагедия с участием самолета МАУ

В начале года Украину постигла страшная трагедия, в которой погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. Утром 8 января стало известно о том, что неподалеку от иранского Тегерана разбился самолет Международных авиалиний Украины.

Причиной катастрофы стало попадание ракеты в самолет, которое даже было заснято на одном из видео.

Три дня Иран отрицал причастность к происшествию, однако 11 января все же признал, что в авиалайнер ошибочно попали ракеты, запущенные военными Корпуса стражей Исламской революции. Из-за человеческой ошибки десятки семей уже никогда не встретятся со своими близкими.

Расследование причин катастрофы до сих пор продолжается, однако в последнее время Иран начал делать шаги, из которых можно сделать только один вывод – страна пытается уменьшить свою ответственность.

Отставка правительства Гончарука

Шоком для многих украинцев стала отставка правительства премьер-министра Алексея Гончарука, проработавшего чуть больше семи месяцев. Слухи об этом начали распространяться еще в начале 2020 года, но только 4 марта Рада проголосовала за соответствующее решение.

Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что составу Кабинета министров украинцы просто не доверяли. Кроме того, было сделано мало за семь месяцев.

Во время последнего слова глава правительства, наоборот, говорил о том, что Кабмин сделал много важного.

Новый Кабинет министров был сформирован на скорую руку, и в настоящее время в нем до сих пор меняют кадры. Однако незадолго до карантина это стало своеобразной шоковой терапией для политиков и общества.

Пандемия коронавируса

Как и для всего мира, самой большой проблемой в этом году стала пандемия коронавируса. В Украине инфекция начала распространяться в марте, из-за чего ввели одни из самых жестких карантинных ограничений в Европе.

Благодаря этому удалось значительно снизить распространение болезни в первые месяцы, но сейчас наше государство дошло до действительно страшных ежедневных цифр.

Медицинская система Украины, как и многих других стран, работает на пределе своих возможностей. И лишь соблюдение масочного режима и социальной дистанции может предотвратить дальнейшее распространение Covid-19.

Но 10 тыс. новых больных ежедневно – не предел прироста. Поэтому, чтобы немного ослабить давление на медицинскую систему, в следующем году нас также ждет карантин. Но есть надежда, что Украина вскоре получит первые партии вакцины и в нашей стране начнут делать первые инъекции.

Протесты в Новых Санжарах

В феврале Украина эвакуировала десятки иностранцев и своих граждан из Китая, в котором тогда царил карантин из-за распространения коронавируса.

Конечно, их нужно было разместить на двухнедельную обсервацию, чтобы снизить риск завоза и распространения Covid-19 в нашем государстве. Однако место, где будет проходить изоляция, держали в секрете до последних часов.

Как выяснилось, эвакуированных людей планировали разместить в санатории в Новых Санжарах. Местные жители не очень хорошо восприняли эту идею. Они перекрыли дорогу с целью не допустить автобус с гражданами в санаторий, некоторые даже бросали в транспорт камни.

Это стало не только ужасным проявлением отношения украинцев друг к другу, но и в целом показателем неправильного восприятия ситуации.

Активная фаза протестов продолжалась чуть больше одного дня, после чего эвакуированным гражданам дали возможность спокойно пройти обсервацию.

Пожары в Чернобыле

В начале апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул ряд лесных пожаров, быстро распространявшихся из-за сильного ветра. Долгое время пожарным не удавалось потушить очаги возгорания, а вскоре после того, как их взяли под контроль, ветер раздул огонь с новой силой.

Вскоре после начала пожара правоохранители задержали 27-летнего жителя села Раговка, который якобы признался в том, что поджигал сухую траву и мусор ради забавы, однако огонь быстро перекинулся дальше и мужчина уже не мог его контролировать.

Впоследствии подозрения в подобных действиях объявили еще нескольким гражданам.

Пожар уничтожил часть лесов, территории нескольких бывших деревень. Всего от огня пострадало около 11,5 га территории.

Обмен пленными в апреле

Несмотря на нестабильную ситуацию, Украина продолжает делать все возможное для освобождения своих граждан, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях и в РФ.

16 апреля из ОРДЛО удалось освободить 20 украинцев. Обмен проходил в два этапа. Во время первой части боевики “ДНР” передали Украине девятерых граждан.

В тот же день неподалеку Счастья на подконтрольную Украине территорию вернулись еще 11 соотечественников. В ОРДЛО передали 14 человек, четверо отказались возвращаться на оккупированные территории.

Среди освобожденных граждан: двое военных, один правоохранитель и 17 гражданских. На сегодняшний день это последний обмен пленными.

Подтопление на Прикарпатье

В июне из-за непогоды в Ивано-Франковской области началось настоящее наводнение. Из-за интенсивных осадков значительно пострадала инфраструктура и населенные пункты региона.

В результате наводнения были подтоплены более 4,5 тыс. домов, разрушено более 90 мостов, повреждено более 480 км дорог.

Осадки на Прикарпатье привели к крупнейшему наводнению за последние 50 лет.

По подсчетам специалистов, природный катаклизм нанес региону ущерб в размере примерно 2,5 млрд грн.

Членство в программе расширенных возможностей НАТО

Несмотря на пандемию, Украина продолжает шагать к своим целям на международной арене – членству в Евросоюзе и НАТО. В этом году она присоединилась к программе партнерства с расширенными возможностями.

Членами этой программы являются страны, которые еще не вошли в Альянс, но заинтересованы такой перспективой и внесли вклад в миссии и операции НАТО.

Благодаря партнерству с расширенными возможностями Украина будет иметь расширенный доступ к учениям по совместимости и возможности обмениваться большим количеством информации.

Это свидетельствует о том, что в ближайшее время взаимодействие нашего государства и Альянса будет лишь углубляться, и мы станем на несколько шагов ближе к полноценному членству.

Спортивные победы

В середине года понемногу начали восстанавливаться спортивные соревнования, отмененные из-за пандемии. И мир снова заговорил об украинских спортсменах.

В 2020 году Владимир Кличко стал вторым украинцем, который попал в Международный зал боксерской славы. Его брат, Виталий, стал членом зала славы еще в 2018 году.

Кроме Кличко, в зал славы в этом году попали такие известные боксеры, как Андре Уорд и Флойд Мейвезер.

Во второй раз в истории титул сильнейшего человека планеты завоевал украинец – 24-летний Алексей Новиков. Он также стал самым молодым спортсменом, получившим этот титул.

Он – первый украинец после Василия Вирастюка, который стал самым сильным человеком планеты. Можно сказать, что Вирастюк наконец передал свой факел.

На футбольной арене, пожалуй, самым выдающимся достижением 2020 года является матч сборной Украины со сборной Испании, в котором наши игроки смогли вырвать победу.

Победный гол в матче Лиги наций забил Виктор Цыганков. Впервые в своей истории украинской сборной удалось одержать победу над испанцами.

По словам тренера сборной Андрея Шевченко, решающей в этой встрече была игра без мяча, которая позволила справиться с сильными игроками Испании.

Победы врачей

Несмотря на то, что медикам приходится работать на пределе возможностей, в 2020 году произошло и несколько приятных свершений в украинской медицине. В этом году в нашем государстве активно применяется практика донорства после смерти, когда у погибшего человека берут уцелевшие органы и пересаживают пациентам, которые в них нуждаются.

В Центре трансплантологии Львовской коммунальной больницы были проведены три операции, во время которых органы одного донора пересадили трем пациентам. Почки, сердце и поджелудочная железа спасли жизни людей.

Значительно активизировались пересадки сердца. По состоянию на 18 декабря в Украине провели восемь подобных операций.

Также в Украине провели уникальную операцию, во время которой у пациентки на три часа изъяли сердце, поставили протезы и вернули обратно в тело.

Сейчас подобных операций мало для того, чтобы значительно сократить очередь за донорскими органами, но понемногу Украина движется в этом направлении.

Война на Донбассе далека от завершения

Несмотря на встречу лидеров стран нормандской четверки в прошлом году, в 2020 году процесс снова застопорился. Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы и в этот формат.

Уже более года лидеры стран не могут собраться для обсуждения дальнейших планов по решению конфликта на Донбассе. Конечно, в начале пандемии идея новой встречи действительно была нереальной.

Да, ТКГ продолжает работать даже в условиях пандемии, но многое из того, о чем говорили в 2019 году, до сих пор не выполняется.

13 ноября все же состоялась онлайн-встреча советников руководителей Украины, Франции, Германии и России, поэтому есть надежда, что переговорный процесс продолжится на высшем уровне в следующем году.

А тем временем на Донбассе продолжаются боевые действия. С начала 2020 года Украина потеряла 108 бойцов. Общие потери, согласно официальной статистике, достигли отметки в 4,4 тыс. военных.

Теракты в Украине

В течение 2020 года в Украине произошло относительно много террористических актов, но больше всего запомнился захват автобуса в Луцке.

Тогда Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Он требовал, чтобы первые лица государства записали видеообращение, в котором назвали себя террористами в законе. А от главы государства – рекомендовать всем посмотреть фильм Земляне 2005 года выпуска.

Террорист хотел привлечь как можно больше внимания к событию и, кажется, это ему удалось. Пока шли переговоры, на место происшествия прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Впоследствии президент выполнил требование террориста и рекомендовал всем посмотреть указанный фильм, после чего Кривош сдался. Действия властей во время захвата автобуса неоднократно подвергались критике, ведь они показали, что первых лиц государства можно заставить хотя бы частично выполнить какие-либо требования с помощью теракта.

Вскоре после этого в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение одного из банков и угрожал взрывом.

Он отпустил почти всех сотрудников банка. С ним по собственному желанию осталась только руководитель отделения.

Через несколько часов правоохранители штурмовали банк и захватили Каримова.

Авиакатастрофа под Чугуевом

К сожалению, в этом году не обошлось и без второй масштабной катастрофы. На этот раз она произошла неподалеку от города Чугуев (Харьковская область).

Самолет Ан-26Ш, на котором находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба и офицеры, выполнял тренировочный полет, когда экипаж заметил неисправность в левом двигателе.

Однако самолет так и не добрался до аэропорта и разбился примерно в 1,5 км. Уцелел только один курсант.

Было начато расследование причин катастрофы, которое установило, что ними стали:

недостаточная подготовка к чрезвычайным ситуациям;

отсутствие контроля над организацией полетов руководством Харьковского национального университета воздушных сил;

нарушения плановой таблицы полетов;

взлет конвейером;

системные нарушения правил полетов в ВУЗе;

отказ системы управления двигателя.

Местные выборы

В этом году в Украине состоялись местные выборы, которые запомнились сразу несколькими вещами. Первое – это значительное увеличение прироста коронавирусной болезни из-за недостаточного соблюдения мер безопасности.

Еще за несколько недель эксперты прогнозировали такой ход событий, который, к сожалению, оправдался.

Второе – это опрос от президента Зеленского, предложившего украинцам ответить на несколько вопросов относительно поддержки/не поддержки некоторых тезисов, которые так или иначе повлияют на жизнь страны.

Однако проведение этого опроса неприятно удивило. На многих избирательных участках нельзя было найти людей, которые за него отвечали. Кроме того, его результаты не имели никакой юридической силы, также еще не известно, будут ли делать что-то с этими пятью инициативами в Офисе президента.

Третье – это последствия пандемии коронавируса для всех органов самоуправления. Уже не один городской глава умер из-за осложнений, вызванных Covid-19, последний – Геннадий Кернес.

Конституционный кризис

После признания Конституционным судом статьи 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации) не соответствующей основному закону, в Украине начался так называемый конституционный кризис.

Фактически этим шагом КСУ заблокировал ряд антикоррупционных инициатив в государстве, но сами судьи не считают, что сделали что-то чрезвычайное. По их мнению, закон нуждается в усовершенствовании, после чего его признают конституционным.

После решения суда президент даже призвал уволить действующий состав КСУ и назвал события попыткой реванша старых элит.

— Я точно знаю, что демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют, – заявил тогда глава государства.

Сейчас же парламент сделал все возможное, чтобы решить конституционный кризис и вернуть к нормальному состоянию деятельность антикоррупционных органов.

Однако это – не окончание истории. В следующем году Верховная Рада планирует внести коррективы в функционирование Конституционного суда, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Освобождение Виталия Маркива

В этом году удалось вернуть в Украину военного Виталия Маркива, осужденного в 2019 году в Италии за “причастность к убийству” итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его коллеги из РФ Андрея Миронова неподалеку от Славянская в мае 2014 года.

Украинские военные обращали внимание суда, что Маркив не мог быть причастен к минометному обстрелу, под который попали корреспонденты, поскольку его батальон не был вооружен минометами.

Оправдали военного лишь 3 ноября 2020 года, а уже 4 числа в Украине приземлился самолет, на борту которого находился Маркив.

Зеленский назвал оправдание украинского военного победой справедливости, в которую внесли вклад большое количество украинских дипломатов.

Протесты ФЛП

Из-за пандемии коронавируса 2020 год стал невероятно сложным для бизнеса, особенно для физических лиц-предпринимателей.

В течение года было несколько протестов ФЛП, но больше всего запомнились последние, на которых произошли столкновения с правоохранителями. Одним из основных требований предпринимателей до сих пор остается отмена обязательных кассовых аппаратов.

Также недавно в список требований добавилась отмена ограничений для малого бизнеса во время усиления карантинных ограничений, запланированных на январь 2021 года.

Сейчас власть отложила введение кассовых аппаратов до 2022 года, однако Верховная Рада еще вернется к этому вопросу в следующем году, ведь в парламенте есть несколько альтернативных законопроектов. Кроме того, ФЛП не собираются прекращать протесты и в 2021 году.

Факты ICTV также рекомендуют просмотреть видео-итоги 2020 года, в которых мы вспомнили события, больше всего запомнившиеся украинцам.

2020 год выдался достаточно сложным для многих стран мира. Но и в нем не обошлось без светлых пятен.

Остается только надеяться, что 2020-й не был “разогревом” перед чем-то худшим, а просто очень темным пятном на фоне новейшей истории Украины.