Прогнозы на 2021: какой будет жизнь Украины в следующем году

2020 год выдался действительно непростым для Украины и всего мира, и сейчас все надеются на то, что в 2021 году многое изменится.

Конечно, прежде всего Украина ждет возможность взять под контроль пандемию Covid-19 с помощью вакцинации. Однако нельзя обходить и кучу проблем, которые накопились в государстве за время пандемии.

В некоторых сферах жизни 2021 год может стать не менее турбулентным.

Факты ICTV рассказывают, чего ожидать Украине в 2021 году.

Тяжелые политические решения

Этот год выдался особенно тяжелым для Верховной Рады, правительства и президента Владимира Зеленского. Особенно он ударил по главе государства, ведь ему пришлось корректировать все планы.

Вместо выполнения предвыборных обещаний пришлось сосредоточить усилия на преодолении пандемии и сохранении жизней людей, поддержке бизнеса, медиков и т. д.

К сожалению, и следующий год в политике может стать достаточно тяжелым, ведь начнется активная фаза выхода из пандемии. По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фесенко, правительству не удалось укрепить свои позиции в 2020 году, поэтому его до сих пор воспринимают как временное.

— Мне кажется, что можно ожидать смены правительства. Следующий год будет периодом постепенного, очень противоречивого и неоднозначного выхода из коронакризиса. Может быть восстановление экономической активности, постепенное завершение пандемии… Во время восстановления экономической активности президенту понадобится новый премьер, — считает политолог.

Сейчас кандидатуру будущего главы правительства еще ищут, но попытки назначить Александра Витренко первым вице-премьером говорят о том, что процесс смены Кабмина начался.

Политолог Игорь Рейтерович также склоняется к тому, что в следующем году в Украине сформируют новый Кабинет министров.

— Переформатирование правительства неизбежно. Вопрос в том, когда оно произойдет и в каком формате. Я склоняюсь к мнению, что сначала будут точечно менять министров, но это завершится отставкой правительства Шмыгаля и формированием нового Кабмина, — говорит он.

В 2020 году мы увидели еще больший раскол во фракции Слуга народа. Довольно часто приходилось полагаться на оппозиционные политсилы, чтобы принять важное решение.

Поэтому президенту становится все труднее с “проталкиванием” непопулярных, но важных законопроектов. Вместо того, чтобы полностью полагаться на “слуг”, приходится формировать ситуативное большинство. То есть договариваться с другими политсилами в Верховной Раде.

Такая же ситуация останется и в следующем году. По мнению Рейтеровича, работа парламента вернется в более или менее привычный режим.

Но если ситуация совсем выйдет из-под контроля, то вполне логичным шагом Зеленского было бы объявление внеочередных парламентских выборов под тем же предлогом, под которым он сделал это в 2019 году.

Однако рейтинг Слуги народа на протяжении последнего года значительно снизился, из-за чего роспуск Верховной Рады становится рискованной ставкой.

Если на теоретических выборах президенту не удастся убедить граждан в преимуществах его обновленной политсилы, то о монобольшинстве речи не будет.

— Вероятность досрочных парламентских выборов, по моему мнению, низкая. В этом не заинтересован президент, ведь если будут выборы в Верховную Раду, то он может потерять контроль над парламентом и, соответственно, правительством. Большинство парламентских сил, кроме Европейской Солидарности и Оппозиционной платформы — За жизнь, тоже не заинтересованы в преждевременных выборах, — высказывает мнение Фесенко.

Однако нельзя полностью отвергать такой вариант развития событий. Хотя президент в таком случае не получит такого же количества голосов за свою политсилу, он может рассчитывать на нечто иное.

— Это позволит главе государства сформировать коалицию в совершенно другом формате, но по результатам выборов, что снимет с него часть ответственности за процессы, происходящие в стране. Сейчас все завязано на нем. Досрочные выборы позволят сформировать новую коалицию с любыми политсилами и подать это как следствие выбора граждан. Поводом для роспуска может стать, например, роспуск Кабмина и невозможность выбрать новое правительство, — считает Рейтерович.

Без прогресса на Донбассе

Конечно, важной темой в следующем году должно стать урегулирование конфликта на Донбассе. В этом году переговорный процесс несколько затормозила пандемия, из-за чего о встрече лидеров Нормандской четверки почти не вспоминали до последних месяцев 2020-го.

Да, встречи Трехсторонней контактной группы продолжались в онлайн-режиме, но фактически политическое урегулирование ситуации во время пандемии стало невозможным.

Хуже всего то, что в следующем году никаких крупных сдвигов также не ожидается. В приоритете каждого государства — выход на контролируемое распространение коронавирусной болезни.

— Прорыва по Донбассу не произошло, и есть зависание переговорного процесса. Но есть такое полуперемирие, самое продолжительное за все время конфликта, однако риски возобновления боевой активности сохраняются. Эта ситуация на Донбассе будет продолжаться. Сейчас будет не до конфликта и центральной власти, и РФ, и западным партнерам. Хотя всплески переговорной активности будут, — считает Фесенко.

Но это не означает, что от президента вообще не будет поступать подобных инициатив.

По мнению Рейтеровича, значительных сдвигов в минском или нормандском форматах ждать не стоит, ведь РФ в дальнейшем будет блокировать решение отдельных вопросов.

Прогресс в политическом процессе разрешения конфликта на Донбассе в 2021 году возможен только в том случае, если к нему присоединятся новые “игроки”.

— Изменения возможны, если Соединенные Штаты будут принимать в этом процессе более активное участие. Если у нас останется тот формат, который есть сегодня, вряд ли это приведет к каким-то серьезным сдвигам. Текущие, ситуативные вопросы решать можно, но говорить о весомых шагах, например, по безопасности или политической плоскости невозможно, ведь РФ занимает неконструктивную позицию и требует выполнения лишь определенных условий исключительно от Украины, но сама не выполняет взятые на себя обязательства, — рассказывает политолог.

Выживание бизнеса

В 2021 году бизнесу также придется выживать, и не только в Украине. Например, владельцы кинотеатров в США оказались в трудной ситуации, поскольку многие именитые студии решили перенести выпуск своих фильмов на онлайн-платформы.

Следующий год начнется с жестких карантинных ограничений, которые продлятся с 8 до 24 января. Конечно же, бизнес от них сильно пострадает и сейчас. Смягчить падение должны инициативы власти по помощи бизнесу, однако далеко не всем удается ее получить.

А без нее бизнес точно не выдержит закрытия более чем на две недели. Особенно если учитывать тот факт, что в настоящее время не известно, когда начнется значительное восстановление экономической активности.

Проблемы сохранятся для ресторанного бизнеса, ведь в этом году из-за постоянных ограничений многим приходилось ориентироваться на доставку. Большинство рестораторов не знают, что будет завтра, поэтому не дают прогнозов относительно того, как переживут локдаун в 2021 году.

Голавный редактор Barout та Blackfield Ярослав Друзюк сейчас не берется давать долгосрочные прогнозы для ресторанного бизнеса, ведь до сих пор не понятно, как локдаун в январе повлияет на ситуацию.

— В этом году мы убедились, что очень востребованными будут форматы, адаптированные к доставке. В общем — простые форматы. С другой стороны, когда был первый локдаун весной, многие рестораторы и гастроэнтузиасты предостерегали, что будут открывать слишком простые форматы. Что, условно, будут продаваться пицца, бургеры и шаурма, — говорит Друзюк.

Однако ничего подобного в течение этого года мы не увидели. Поэтому можно предположить, что и в следующем году не обойдется без интересных проектов, и не только в ресторанном бизнесе.

Карантин заставили людей мыслить креативно и адаптироваться к новым реалиям.

— Я думаю, самый большой тренд в украинской ресторанной сфере — открытие пиццерий. Но пицца — это не обязательно очень простой продукт, это больше авторская история. Попытка “поиграть” с понятным, простым форматом и сделать то, чего сейчас нет на рынке, — говорит журналист.

Конечно, в следующем году власти нужно и дальше поддерживать малый и средний бизнес, который больше всего пострадал от пандемии и карантина. Механизмы, с помощью которых это будут делать, вряд ли изменятся.

Но соответствующие решения будут приняты ближе к концу январского локдауна или вскоре после него, ведь только тогда можно будет увидеть, способны ли бизнесы самостоятельно держаться на плаву.

Борьба за здоровье

Значительной частью нашей жизни в 2021 году станет вакцинация от коронавирусной болезни. Первые вакцины уже утвердили, в некоторых странах начали делать инъекции.

В следующем году препарат получит и Украина. Начнется процесс вакцинации, который должен значительно снизить прирост больных и дать возможность начать возвращение к нормальной жизни.

Однако будет здесь и ряд вызовов. Во-первых, это вызовы политические, ведь мы увидели, что даже в Слуге народа далеко не все депутаты верят в Covid-19 и пользу вакцинации.

— Одной из главных тенденций, которая будет достаточно противоречивой, станет вакцинация. Будет политическая борьба вокруг этого процесса: у кого брать вакцину, делать инъекцию или нет, — прогнозирует Фесенко.

Во-вторых, в 2021 году нужно будет убедить украинцев, что вакцинация необходима для преодоления пандемии.

Сейчас даже от гриппа вакцинируется мало граждан. А в следующем году на инъекцию от Covid-19 добровольно могут согласиться еще меньше людей, ведь вакцина еще не идеальна и допущена к применению только из-за критической ситуации в мире.

Кроме того, проблем добавляет и новый штамм Covid-19, который фиксируют в разных странах. Если его распространение не остановят, то лишь вопрос времени, когда он доберется до Украины.

В то же время должна меняться и система здравоохранения. Не только приспосабливаться к вызовам современности, но и трансформироваться в соответствии с планами.

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что в следующем году всем придется разобраться в происходящем в медицине.

— Установки на ближайшее будущее будут такие: каждому наконец-то понять, что происходит в медицине, побороть общее непонимание того, как работает система, осознать свою зону ответственности и полномочий, — написала Супрун.

Если пациенты будут знать о своих правах, то смогут требовать их соблюдения и усовершенствования медицинской системы. В частности, это касается требований к местной власти, которая играет значительную роль в развитии медицины.

Возрождение культуры

В то же время украинская власть довольно положительно настроена на 2021 год. Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что наше государство начнет возвращаться к нормальной жизни уже в апреле следующего года. Чуть больше чем через год после введения карантина.

Пожалуй, больше всего этого ждет область культуры, которая до сих пор работает в атмосфере тотальной неопределенности. Конечно, в кинотеатрах уменьшилось количество больших премьер, а театры длительное время даже не пытались снова открыть свои двери.

После январского карантина и начала вакцинации есть надежда, что люди снова будут посещать учреждения культуры, поскольку панические настроения вокруг пандемии начнут спадать.

Ожидать стремительного восстановления посещаемости не стоит, но понемногу в театры, кинотеатры и другие учреждения культуры будет приходить все больше и больше людей.

В то же время, будет возникать больше новых художественных продуктов в Украине и мире. Например, индийский стендап-комик Вир Дас в 2020 году решил не сидеть без дела и дать выступление с помощью программы Zoom, которую сейчас используют для рабочих конференций.

— Я уверена, что будут возникать новые художественные формы и продукты, которые нам даже не приходят в голову. Мы не думали, что люди будут готовы платить, чтобы посетить крышу библиотеки Вернадского или пройти онлайн-выставками Художественного арсенала… Надеюсь, что культура будет иметь более важное значение в экосистеме государственной политики. Оказываясь за закрытыми дверями, актуализируется телевидение, радиовещание, книгоиздательство и т. д., — рассказывает лидер Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Связано это с тем, что в течение 2020 года производилось мало культурных продуктов. Даже такие гиганты, как Netflix, Warner Bros. и Disney останавливали или переносили съемки своих проектов, чтобы снизить риск заражения коронавирусной болезнью.

Однако не нужно забывать и о поддержке креативной отрасли. По словам Федив, ее не нужно прекращать сразу после завершения пандемии коронавируса.

— В УКФ считают, что институциональная поддержка по меньшей мере на пять лет должна быть обязательной. Еще в 2018 году мы вносили изменения в закон об УКФ, чтобы прописать типы поддержки — институциональную и проектную. К сожалению, когда ввели карантин, эти изменения приняли с пометкой “на время ковида”. Для того, чтобы мы сохранили экосистему культурных и креативных организаций, нам нужно гарантировать институциональную поддержку всем “игрокам”, — говорит лидер УКФ.

Украину ждет турбулентный 2021 год. Постепенное восстановление после пандемии Covid-19 не означает стремительный рост экономики, возвращение нормальной жизни страны.

В 2020 году осталось много нерешенных вопросов, на которые просто не было времени из-за противостояния коронавирусной болезни.

Поэтому придется становиться на ноги и параллельно решать целый ряд крупных проблем.