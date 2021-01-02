Криптовалюта биткоин (bitcoin) в первые дни 2021 года продолжает дорожать и бить рекорды по стоимости.

Согласно данным биржи Coindesk, по состоянию на 2 января 10.00 ее цена — $29,7 тыс.

Биткоин преодолел рубеж $29,5 тыс. 1 января в 14.45, с тех пор фиксировалось незначительное падение, но 2 января он снова продолжил расти.

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Рост стоимости биткоина

В течение 2020 года биткоин постоянно укреплялся и демонстрировал рост стоимости. В декабре этот процесс ускорился. Резкий рост стоимости биткоина связывают с открытием доступа к криптовалюте гражданам США.

Кроме того, пандемия коронавируса позитивно повлияла на цену криптовалюты.

Подробнее о стоимости криптовалюты биткоин читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: Coindesk