Криптовалюта біткоїн (bitcoin) у перші дні 2021 року продовжує дорожчати і бити рекорди за вартістю.

Згідно з даними біржі Coindesk, станом на 2 січня 10.00 її ціна – $29,7 тис.

Біткоїн подолав межу $29,5 тис. 1 січня о 14.45, з того часу фіксувалося незначне падіння, але 2 січня він знову продовжив зростати.

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Зростання вартості біткоїна

Протягом 2020 року біткоїн постійно зміцнювався і демонстрував зростання вартості. У грудні цей процес прискорився. Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з відкриттям доступу до криптовалюта громадянам США.

Крім того, пандемія коронавірусу позитивно вплинула на ціну криптовалюти.

Детальніше про вартість криптовалюти біткоїн читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: Coindesk