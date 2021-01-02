Криптовалюта біткоїн (bitcoin) у перші дні 2021 року продовжує дорожчати і бити рекорди за вартістю.
Згідно з даними біржі Coindesk, станом на 2 січня 10.00 її ціна – $29,7 тис.
Біткоїн подолав межу $29,5 тис. 1 січня о 14.45, з того часу фіксувалося незначне падіння, але 2 січня він знову продовжив зростати.
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Зростання вартості біткоїна
Протягом 2020 року біткоїн постійно зміцнювався і демонстрував зростання вартості. У грудні цей процес прискорився. Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з відкриттям доступу до криптовалюта громадянам США.
Крім того, пандемія коронавірусу позитивно вплинула на ціну криптовалюти.
Детальніше про вартість криптовалюти біткоїн читайте у матеріалі на Фактах ICTV.
Джерело: Coindesk