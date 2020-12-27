Утром 27 декабря стоимость электронной валюты биткоина (bitcoin) обновила свой исторический максимум.

По данным биржи Coindesk, сейчас он стоит $27 733, то есть за последние сутки он подорожал на $2,5 тыс. или на 11%.

При этом рыночная стоимость криптовалюты составила $512,8 млрд.

Читайте: Биткоин снова побил рекорд: стоимость достигла $24 тыс.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года. С начала года он вырос на 270%.

Подорожание биткоина

Резкий рост стоимости биткоина связывают с открытием доступа к криптовалюте гражданам США.

Другой фактор — в начале зимы один из крупнейших банков Сингапура DBS сообщил о сотрудничестве с биткоином.

Кроме того, эксперты связывают его подорожание с новостями по вакцине против коронавируса — люди надеются на быстрое преодоление пандемии.