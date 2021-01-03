PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Ольга Тетеріна |

Биткоин снова установил рекорд: цены на валюту пересекли отметку в $34 тыс.

Биткоин обновил свой новый ценовой максимум состоянию на 3 января. За сутки цены на криптовалюту выросли более чем 14%.

Согласно данным биржи Coindesk, стоимость одной монеты на 07.30 составляла $34 102.

Также Coindesk отмечал, что пиковая цена биткоина за последние 24 часа составила $33 895, а сейчас он торгуется по $33,7 тыс.

Читайте: Феномен биткоина: как он работает и причины создания

Рост стоимости биткоина

2 января в 10.00 стоимость биткоина составила $29,7 тыс.

Резкий рост стоимости биткоина связывают с открытием доступа к криптовалюта гражданам США. Кроме того, пандемия коронавируса положительно повлияла на цену криптовалюта.

Источник: Coindesk

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка