Биткоин обновил свой новый ценовой максимум состоянию на 3 января. За сутки цены на криптовалюту выросли более чем 14%.

Согласно данным биржи Coindesk, стоимость одной монеты на 07.30 составляла $34 102.

Также Coindesk отмечал, что пиковая цена биткоина за последние 24 часа составила $33 895, а сейчас он торгуется по $33,7 тыс.

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Рост стоимости биткоина

2 января в 10.00 стоимость биткоина составила $29,7 тыс.

Резкий рост стоимости биткоина связывают с открытием доступа к криптовалюта гражданам США. Кроме того, пандемия коронавируса положительно повлияла на цену криптовалюта.

Источник: Coindesk