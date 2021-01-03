Біткоїн оновив свій новий ціновий максимум станом на 3 січня. За добу ціни на криптовалюту зросли на понад 14%.

Згідно з даними біржі Coindesk, вартість однієї монети на 07.30 складала $34 102.

Також Coindesk зазначав, що пікова ціна біткоїна за останні 24 години становила $33 895, а нині він торгується за $33,7 тис.

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Зростання вартості біткоїна

2 січня о 10.00 вартість біткоїна становила $29,7 тис.

Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з відкриттям доступу до криптовалюти громадянам США. Крім того, пандемія коронавірусу позитивно вплинула на ціну криптовалюти.

Джерело: Coindesk