PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Ольга Тетеріна |

Біткоїн знову встановив рекорд: ціни на валюту перетнули позначку в $34 тис.

Біткоїн оновив свій новий ціновий максимум станом на 3 січня. За добу ціни на криптовалюту зросли на понад 14%.

Згідно з даними біржі Coindesk, вартість однієї монети на 07.30  складала $34 102.

Також Coindesk зазначав, що пікова ціна біткоїна за останні 24 години становила $33 895, а нині він торгується за $33,7 тис.

Читайте: Феномен біткоїна: як він працює і причини створення

Зростання вартості біткоїна

2 січня о 10.00 вартість біткоїна становила $29,7 тис.

Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з відкриттям доступу до криптовалюти громадянам США. Крім того, пандемія коронавірусу позитивно вплинула на ціну криптовалюти.

Джерело: Coindesk

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору