В период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты по всей Украине будут работать без выходных. Большинство из них расположены в областных центрах и крупных городах.

Другие отделения будут работать по ранее установленному графику.

Соответствующее решение приняли из-за того, что именно в это время объемы отправлений национального почтового оператора значительно вырастают.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на Новый год и Рождество

Графік роботи Укрпошти на Новий рік і Різдво by Віта Гірко on Scribd

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Выходные на Новый год и Рождество 2021

Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут длительными. Поскольку 31 декабря выпадает на четверг, то выходным, по решению Кабмина, будет и 1 января.

Поэтому у украинцев будет три выходных дня подряд — пятница, суббота и воскресенье.

Рождество Христово в 2021 году по православному календарю выпадает также на четверг — 7 января. Поэтому выходными будут еще и пятница, суббота и воскресенье.