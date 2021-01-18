Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной, поэтому необходимо продолжать придерживаться противоэпидемических мер.

Об этом во время брифинга 18 января сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Количество людей, которые болеют, остается на достаточно высоком уровне и заставляет нас соблюдать карантин, — отметил Максим Степанов.

Однако, по его словам, до конца действия локдауна в Украине осталась всего неделя. С 25 января украинцы смогут вернуться к комфортной жизни.

— У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами. Давайте пройдем эту неделю, чтобы потом мы все вернулись к более комфортной жизни. В условиях карантина, но более комфортного, — добавил глава Минздрава.

Локдаун в Украине

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине ввели локдаун.

Меры действуют до 24 января 2021 года.

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