Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной, поэтому необходимо продолжать придерживаться противоэпидемических мер.
Об этом во время брифинга 18 января сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
— Количество людей, которые болеют, остается на достаточно высоком уровне и заставляет нас соблюдать карантин, — отметил Максим Степанов.
Однако, по его словам, до конца действия локдауна в Украине осталась всего неделя. С 25 января украинцы смогут вернуться к комфортной жизни.
— У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами. Давайте пройдем эту неделю, чтобы потом мы все вернулись к более комфортной жизни. В условиях карантина, но более комфортного, — добавил глава Минздрава.
Локдаун в Украине
Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине ввели локдаун.
Меры действуют до 24 января 2021 года.
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