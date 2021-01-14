В Министерстве здравоохранения Украины не будут настаивать на продлении локдауна в Украине, который ввели в стране с 8 по 24 января 2021 года.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В ведомстве не планируют больше вводить жесткие меры. В стране будет действовать адаптивный карантин, который позволит усиливать ограничения в тех регионах страны, где будет наблюдаться ухудшение эпидситуации.

Несмотря на прогнозы, такой сценарий не является окончательным.

В ситуации с распространением коронавируса существуют переменные, которые нельзя предсказать, добавил Ляшко.

Локдаун в Украине

В связи с распространением коронавируса в Украине ввели жесткий карантин.

Благодаря мерам Минздрав планирует преодолеть пандемию.

Подробнее об ограничениях локдауна в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.