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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

После локдауна адаптивный карантин — Ляшко об ограничениях с 25 января

В Министерстве здравоохранения Украины не будут настаивать на продлении локдауна в Украине, который ввели в стране с 8 по 24 января 2021 года.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В ведомстве не планируют больше вводить жесткие меры. В стране будет действовать адаптивный карантин, который позволит усиливать ограничения в тех регионах страны, где будет наблюдаться ухудшение эпидситуации.

Несмотря на прогнозы, такой сценарий не является окончательным.

В ситуации с распространением коронавируса существуют переменные, которые нельзя предсказать, добавил Ляшко.

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Локдаун в Украине

В связи с распространением коронавируса в Украине ввели жесткий карантин.

Благодаря мерам Минздрав планирует преодолеть пандемию.

Подробнее об ограничениях локдауна в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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