В Министерстве здравоохранения Украины не будут настаивать на продлении локдауна в Украине, который ввели в стране с 8 по 24 января 2021 года.
Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
В ведомстве не планируют больше вводить жесткие меры. В стране будет действовать адаптивный карантин, который позволит усиливать ограничения в тех регионах страны, где будет наблюдаться ухудшение эпидситуации.
Несмотря на прогнозы, такой сценарий не является окончательным.
В ситуации с распространением коронавируса существуют переменные, которые нельзя предсказать, добавил Ляшко.
Локдаун в Украине
В связи с распространением коронавируса в Украине ввели жесткий карантин.
Благодаря мерам Минздрав планирует преодолеть пандемию.
Подробнее об ограничениях локдауна в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.