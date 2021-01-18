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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Карантин, але комфортніший: Степанов про обмеження в Україні з 25 січня

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою, через це необхідно продовжувати дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про це під час брифінгу 18 січня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Кількість людей, які хворіють, залишається на досить високому рівні та змушує нас дотримуватися карантину, – зазначив Максим Степанов.

Водночас, за його словами, до кінця дії локдауну в Україні залишився лише тиждень. З 25 січня українці зможуть повернутися до комфортнішого життя.

– У нас залишився тиждень карантину з посиленими обмежувальними заходами. Давайте пройдемо цей тиждень, щоб тоді ми всі повернулися до більш комфортного життя. В умовах карантину, але більш комфортного, – додав очільник МОЗ.

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Після локдауну адаптивний карантин - Ляшко про обмеження з 25 січня

Локдаун в Україні

Через складну ситуацію з коронавірусом в Україні запровадили локдаун.

Заходи діють до 24 січня 2021 року.

Детальніше про локдаун в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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