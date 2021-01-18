Ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою, через це необхідно продовжувати дотримуватися протиепідемічних заходів.
Про це під час брифінгу 18 січня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
– Кількість людей, які хворіють, залишається на досить високому рівні та змушує нас дотримуватися карантину, – зазначив Максим Степанов.
Водночас, за його словами, до кінця дії локдауну в Україні залишився лише тиждень. З 25 січня українці зможуть повернутися до комфортнішого життя.
– У нас залишився тиждень карантину з посиленими обмежувальними заходами. Давайте пройдемо цей тиждень, щоб тоді ми всі повернулися до більш комфортного життя. В умовах карантину, але більш комфортного, – додав очільник МОЗ.
Локдаун в Україні
Через складну ситуацію з коронавірусом в Україні запровадили локдаун.
Заходи діють до 24 січня 2021 року.
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