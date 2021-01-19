Как будут учиться студенты после окончания локдауна — заявление МОН

Минобразования предложило варианты обучения студентов после завершения жесткого карантина в Украине.

Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал Сергей Шкарлет.

Все студенты, которые получают профессионально-техническое и высшее образование в Украине, смогут продолжить обучение в смешанном формате или очно.

— Высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуации в каждом отдельном регионе, будут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение.

Отдельно Сергей Шкарлет объяснил ситуацию с прохождением практики частью студентов.

— Ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, поэтому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий, — подытожил министр.

Всеукраинская школа онлайн

В начале декабря Минобразования запустило платформу Всеукраинская школа онлайн, чтобы школьники имели возможность получать образование во время карантина.

По словам разработчиков и министра образования Сергея Шкарлета, Всеукраинская школа онлайн понадобится не только на время карантина, но и для популяризации украинского образования.

Платформа ВШО насчитывает 18 школьных предметов и 200 уроков: в ближайшее время эту цифру увеличат до 800 уроков.

Кроме видеоуроков, платформа предлагает тесты и материалы для самоподготовки (домашних заданий).