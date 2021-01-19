Як навчатимуться студенти після закінчення локдауну – заява МОН

Міносвіти запропонувало варіанти навчання студентів після завершення жорсткого карантину в Україні.

Відповідну заяву у своєму Telegram-каналі зробив Сергій Шкарлет.

Усі студенти, які здобувають професійно-технічну та вищу освіту в Україні, зможуть продовжити навчання в змішаному форматі або очно.

– Вищі навчальні заклади, маючи широку управлінську автономію і з огляду на епідситуацію в кожному окремому регіоні, будуть самостійно вирішувати, коли і в якій формі організовувати навчання.

Окремо Сергій Шкарлет пояснив ситуацію з проходженням практики частиною студентів.

– Низка спеціальностей і більшість професій вимагають практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів, – підсумував міністр.

Всеукраїнська школа онлайн

На початку грудня Міносвіти запустило платформу Всеукраїнська школа онлайн, аби школярі мали змогу здобувати освіту під час карантину.

За словами розробників та міністра освіти Сергія Шкарлета, Всеукраїнська школа онлайн знадобиться не лише на час карантину, а й для популяризації української освіти.

Платформа ВШО налічує 18 шкільних предметів та 200 уроків: найближчим часом цю цифру збільшать до 800 уроків.

Окрім відеоуроків, платформа пропонує тести та матеріали для самопідготовки (домашніх завдань).