Пожар в Харькове: Зеленский подписал указ об объявлении траура

Президент Владимир Зеленский подписал указ о объявлении 23 января днем траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в Харькове.

— В этот день на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, — говорится в указе.

Кроме этого, 23 января должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия, соответствующие изменения, в частности, должны быть внесены в программы теле- и радиопередач.

Что случилось в Харькове

В Харькове 21 января произошел пожар в доме престарелых Золотое время, который работал полностью незаконно. Во время пожара погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.

После этой трагедии во всех областях Украины проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания в них.

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