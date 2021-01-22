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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: прокуратура затримала трьох підозрюваних

Прокуратура затримала трьох людей, яких підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі у будинку для літніх людей у Харкові.

пожежа харків

Серед затриманих власник будику, де відбулася пожежа, орендар цього приміщення та адміністратор вказаного закладу.

Їхню причетність до роботи будинку для літніх людей підтверджують свідки, протоколи огляду місця події, а також інші документи.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці намагаються встановити місцезнаходження інших осіб, які можуть бути причетними до роботи закладу.

  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
  • Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: затримано підозрюваних
Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: прокуратура затримала трьох підозрюваних / 5 фотографий
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Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові сталася 21 січня. Вогонь забрав життя 15 людей, ще 11 постраждали. Через це 22 січня у Харкові оголосили днем жалоби.

В Офісі генпрокурора попередньою причиною пожежі назвали необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 КК України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Водночас Кабмін створив державну комісію, яка займеться розслідуванням причин пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Джерело: Харківська прокуратура

Фото: Харківська прокуратура

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