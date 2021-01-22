Пожежа у Харкові: Зеленський підписав указ про оголошення трауру

Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 23 січня днем жалоби за загиблими у пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

– У цей день на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, — йдеться в указі.

Крім цього, 23 січня мають бути скасовані розважально-концертні заходи, відповідні зміни, зокрема, мають бути внесені до програм теле- та радіопередач.

Що трапилось у Харкові

У Харкові 21 січня виникла пожежа в будинку для літніх людей Золотий час, який працював повністю незаконно. Під час пожежі загинуло 15 людей. Постраждали, за різними даними, від 5 до 11 людей. Загалом на момент пожежі у будівлі було приблизно 30 людей.

Після цієї трагедії в усіх областях України перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання в них.

Детальніше про пожежу в Харкові читайте на Фактах ICTV.