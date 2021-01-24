Локдаун в Украине заканчивается 24 января, после чего в стране начнет действовать адаптивный карантин.

По всей стране вернутся ограничения оранжевой карантинной зоны.

Что будет после январского локдауна, сколько еще продлятся запреты и какие ограничения ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

Согласно решению Кабинета министров, зимний карантин, который начался с 8 января, закончится уже в конце этой недели.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения не будет настаивать на продолжении жесткого карантина. Такое же мнение высказал глава ведомства Максим Степанов.

На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничения оранжевой зоны продлятся до 31 марта.

Что запрещено при адаптивном карантине:

массовые мероприятия с участием более 20 человек;

работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря.

Ограничения желтой и зеленой зон сохраняются. Во всех общественных местах люди должны носить средства индивидуальной защиты.

Комфортный карантин

Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной, поэтому необходимо продолжать придерживаться противоэпидемических мер.

По словам Максима Степанова до конца действия локдауна в Украине осталась лишь неделя. С 25 января украинцы смогут вернуться к комфортной жизни.