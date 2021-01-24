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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Адаптивный карантин в Украине: какие ограничения будут действовать после локдауна

Локдаун в Украине заканчивается 24 января, после чего в стране начнет действовать адаптивный карантин.

Карантин, коронавірус

По всей стране вернутся ограничения оранжевой карантинной зоны.

Что будет после январского локдауна, сколько еще продлятся запреты и какие ограничения ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

Согласно решению Кабинета министров, зимний карантин, который начался с 8 января, закончится уже в конце этой недели.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения не будет настаивать на продолжении жесткого карантина. Такое же мнение высказал глава ведомства Максим Степанов.

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На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничения оранжевой зоны продлятся до 31 марта.

Что запрещено при адаптивном карантине:

  • массовые мероприятия с участием более 20 человек;
  • работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых смен в детские лагеря.

Обмеження під час адаптивного карантину

Ограничения желтой и зеленой зон сохраняются. Во всех общественных местах люди должны носить средства индивидуальной защиты.

Комфортный карантин

Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной, поэтому необходимо продолжать придерживаться противоэпидемических мер.

По словам Максима Степанова до конца действия локдауна в Украине осталась лишь неделя. С 25 января украинцы смогут вернуться к комфортной жизни.

Фото: Dreamstime

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