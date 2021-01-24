Локдаун в Україні завершується 24 січня, після чого в країні почне діяти адаптивний карантин.

По всій країні повернуться обмеження помаранчевої карантинної зони.

Що буде після січневого локдауну, скільки ще триватимуть заборони і які обмеження чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, зимовий карантин, який почався з 8 січня, закінчиться вже наприкінці цього тижня.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що Міністерство охорони здоров’я не наполягатиме на продовженні жорсткого карантину. Таку саму думку висловив очільник відомства Максим Степанов.

На засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження помаранчевої зони триватимуть до 31 березня.

Що заборонено під час адаптивного карантину:

масові заходи за участі більше ніж 20 осіб;

робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

планові госпіталізації в лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

прийом нових змін в дитячі табори.

Обмеження жовтої та зеленої зон зберігаються. У всіх громадських місцях люди повинні носити засоби індивідуального захисту.

Комфортний карантин

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою, через це необхідно продовжувати дотримуватися протиепідемічних заходів.

За словами Максима Степанова до кінця дії локдауну в Україні залишився лише тиждень. З 25 січня українці зможуть повернутися до комфортнішого життя.