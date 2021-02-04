Пожар в больнице Запорожья: продолжается расследование, на место вылетел Степанов

Правоохранительные органы начали расследование дела о пожаре в больнице Запорожья. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Трагедия произошла поздно вечером 3 февраля — погибли четыре человека.

По словам генпрокурора, продолжается расследование по выяснению причин возгорания. На месте работают эксперты, правоохранители уже опросили пять человек.

В результате трагедии погибли женщины 91, 76 и 64 лет и 26-летняя врач. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

По факту нарушения норм пожарной безопасности, повлекшее смерть людей, открыто уголовное производство. Виновным может грозить лишение свободы от трех до восьми лет.

На событие также отреагировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что срочно вылетает на место происшествия для установления всех обстоятельств.

Пожар в больнице Запорожье

Пожар в Запорожье произошла около 23.25 3 февраля — загорелась Областная инфекционная клиническая больница. В результате трагедии погибли три пациентов и один врач.

Источник: Ирина Венедиктова