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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Пожежа у лікарні Запоріжжя: триває розслідування, на місце вилетів Степанов

Правоохоронні органи розпочали розслідування справи щодо пожежі у лікарні Запоріжжя. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Трагедія трапилася пізно увечері 3 лютого – загинуло чотири особи.

пожежа в Запоріжжі

За словами генпрокурора, триває розслідування щодо з’ясування причин загоряння. На місці працюють експерти, правоохоронці уже опитали п’ятьох осіб.

Внаслідок трагедії загинули жінки 91, 76 та 64 років та 26-річна лікарка. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

За фактом порушення норм пожежної безпеки, що спричинило смерть людей, відкрито кримінальне провадження. Винним може загрожувати позбавлення волі від трьох до восьми років.

На подію також відреагував міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він висловив співчуття родинам загиблих і повідомив, що терміново вилітає на місце події для встановлення всіх обставин.

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Пожежа у лікарні Запоріжжя

Пожежа у Запоріжжі трапилася близько 23.25 3 лютого – загорілася Обласна інфекційна клінічна лікарня. Внаслідок трагедії загинуло  троє пацієнтів та один лікар.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: ДСНС

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