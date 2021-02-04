Пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье унес жизни четырех человек. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял близких и родных.

— Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем, — сказал глава государства.

По его поручению для установления причин пожара в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье вспыхнул в ночь на 4 февраля.

Возгорание произошло в реанимационном боксе Covid-отделения. Погибли три пациентки — 91, 76 и 64 лет, а также 26-летняя врач-анестезиолог. Все больные находились на аппаратах ИВЛ.

Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

По факту нарушения норм пожарной безопасности, повлекшее смерть людей, открыто уголовное производство.