В Украине результаты международных экзаменов по иностранным языкам могут засчитывать как государственную итоговою аттестацию по этим же предметам.

Такие изменения начнут действовать уже в учебном году 2020/2021.

Выпускникам, которые в этом или предыдущем календарном году получили сертификат или же диплом международного экзамена по иностранному языку уровня B-1 и выше, могут засчитать этот результат как итоговый экзамен. Это касается учеников классов, которые изучают иностранный язык по уровням стандарта или академическому.

Школьникам классов с углубленным изучением иностранных языков нужен диплом или сертификат уровня В-2 и выше.

Кроме того, в этом году выпускники, которые третьим учебным предметом выбрали историю Украины, четвертым — могут сдавать иностранный язык (или же наоборот).

Также они могут третьим предметом сдавать один иностранный язык, а четвертым — второй.

ВНО 2021 в Украине

С 1 февраля 2021 года в Украине началась регистрация для прохождения внешнего независимого оценивания.

Она продлится до 5 марта.

Подробнее о ВНО 2021 читайте на Фактах ICTV.