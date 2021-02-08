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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Украине результаты международных языковых экзаменов будут засчитывать как ГИА

В Украине результаты международных экзаменов по иностранным языкам могут засчитывать как государственную итоговою аттестацию по этим же предметам.

ЗНО 2020

Такие изменения начнут действовать уже в учебном году 2020/2021.

Выпускникам, которые в этом или предыдущем календарном году получили сертификат или же диплом международного экзамена по иностранному языку уровня B-1 и выше, могут засчитать этот результат как итоговый экзамен. Это касается учеников классов, которые изучают иностранный язык по уровням стандарта или академическому.

Школьникам классов с углубленным изучением иностранных языков нужен диплом или сертификат уровня В-2 и выше.

Кроме того, в этом году выпускники, которые третьим учебным предметом выбрали историю Украины, четвертым — могут сдавать иностранный язык (или же наоборот).

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Также они могут третьим предметом сдавать один иностранный язык, а четвертым — второй.

ВНО 2021 в Украине

С 1 февраля 2021 года в Украине началась регистрация для прохождения внешнего независимого оценивания.

Она продлится до 5 марта.

Подробнее о ВНО 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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