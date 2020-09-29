Выпускников школ в 2021 году не будут обязывать проходить ВНО по украинской литературе. Обязательным для всех будет только тестирование по украинскому языку.

Две формы ВНО вводят в МОН, чтобы выпускники, которые будут поступать на гуманитарные специальности, смогли продемонстрировать глубокие знания по языку и литературе, тогда как абитуриенты технических специальностей — только по языку.

В следующем году сертификационная работа по украинскому языку и литературе будет состоять из заданий по двум предметам:

24 тестов по украинской литературе;

39 заданий по украинскому языку закрытой формы с выбором ответа и на установление соответствия;

четырех заданий по украинскому языку открытой формы с предоставлением письменного ответа, в том числе трех — с коротким, одного — с развернутым.

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Сертификационная работа по украинскому языку будет содержать задания только по одному предмету:

39 тестов закрытой формы с выбором ответа или на установление соответствия;

одно задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа.

— Во время выполнения теста по украинскому языку участникам нужно будет продемонстрировать литературоведческие компетенции, способность глубоко анализировать текст, — отметила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Таким образом в УЦОКО планируют компенсировать отсутствие заданий по литературе.

Новые требования к документам о высшем образовании

В сентябре 2020 года украинское правительство утвердило проект об обязательной информации, которая должна быть в документах о высшем образовании.

В частности, это решение касается научных степеней.

Инициативу поддержали на заседании Кабмина 9 сентября.