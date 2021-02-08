В Україні результати міжнародних іспитів з іноземних мов можуть зараховувати як державну підсумкову атестацію з цих же предметів.

Такі зміни діятимуть уже у навчальному році 2020/2021.

Випускникам, які цього або попереднього календарного року отримали сертифікат або ж диплом міжнародного іспиту з іноземної мови рівня B-1 і вище, можуть зарахувати цей результат як підсумковий іспит. Це стосується учнів класів, які вивчають іноземну мову за рівнями стандарту або академічним.

Школярам класів з поглибленим вивченням іноземних мов потрібен диплом або сертифікат рівня В-2 і вище.

Крім того, цьогоріч випускники, які третім навчальним предметом обрали історію України, четвертим – можуть складати іноземну мову (або ж навпаки).

Також вони можуть третім предметом складати одну іноземну мову, а четвертим – іншу.

ЗНО 2021 в Україні

З 1 лютого 2021 року в Україні розпочалася реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Вона триватиме до 5 березня.

Детальніше про ЗНО 2021 читайте на Фактах ICTV.