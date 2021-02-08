PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

В Україні результати міжнародних мовних іспитів зараховуватимуть як ДПА

В Україні результати міжнародних іспитів з іноземних мов можуть зараховувати як державну підсумкову атестацію з цих же предметів.

ЗНО 2020

Такі зміни діятимуть уже у навчальному році 2020/2021.

Випускникам, які цього або попереднього календарного року отримали сертифікат або ж диплом міжнародного іспиту з іноземної мови рівня B-1 і вище, можуть зарахувати цей результат як підсумковий іспит. Це стосується учнів класів, які вивчають іноземну мову за рівнями стандарту або академічним.

Школярам класів з поглибленим вивченням іноземних мов потрібен диплом або сертифікат рівня В-2 і вище.

Крім того, цьогоріч випускники, які третім навчальним предметом обрали історію України, четвертим – можуть складати іноземну мову (або ж навпаки).

Читайте
Дві форми ЗНО з української мови - МОН надасть вибір випускникам

Також вони можуть третім предметом складати одну іноземну мову, а четвертим – іншу.

ЗНО 2021 в Україні

З 1 лютого 2021 року в Україні розпочалася реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Вона триватиме до 5 березня.

Детальніше про ЗНО 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка