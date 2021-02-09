Приватизация, ипотека и вакцинация: Шмыгаль о восстановлении экономики в 2021 году

В Украине и далее планируют продолжать медицинскую реформу, а также в рамках плана по восстановлению экономики страны будут проведены малая и большая приватизации через систему ProZorro. Кроме того, правительство анонсировало новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

Медицинская система и борьба с коронавирусом

— Первое — это усиление медицинской системы: продолжение реформы, увеличение финансирования, обучение врачей. Это также децентрализация — передача всех медучреждений местной власти, помощь из центра теми средствами, которые у нас есть, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что важным аспектом в борьбе с Covid-19 является карантин.

— Мы пережили зимний локдаун. Хотя слово локдаун лучше не употреблять, потому что это был один из самых мягких карантинов среди европейских стран. Эти меры дают свой эффект. Конечно, мы не расслабляемся, поскольку новые штаммы вируса придут в Украину, — отметил глава правительства.

По его словам, третий этап борьбы с пандемией — это вакцинация.

— Уже в ближайшее время вакцинация будет начата. Это линия стратегии, которая поможет нам вернуться к нормальной жизни. Это даст нам возможность путешествовать, мы сможем быть открытыми к миру. Это также поможет вернуться туристической отрасли к нормальной работе. А это рабочие места, это налоги, — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, туристическая отрасль и ресторанный бизнес — это значительная часть ВВП страны.

Накопительная пенсионная система

Также премьер заявил, что в Украине в 2021 году запустят накопительную пенсионную систему, которая позволит обеспечить достойные пенсии и инвестиции в экономику.

— Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине, — отметил Шмыгаль.

Реализация первой концессионной дороги в Украине

Кабмин планирует реализацию первой концессионной дороги в Украине в 2021 году.

— В этом году мы хотим получить первую автомобильную дорогу, первый концессионный автобан, который бы начал целую цепочку развития концессии автомобильных дорог для Украины, — заявил премьер-министр.

По его словам, это поможет Украине получить европейскую инфраструктуру. Сейчас этим вопросом занимается Министерство инфраструктуры вместе с Укравтодором.

Концессия — договор о передаче предприятий или других объектов, принадлежащих государству, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, приуроченых к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.