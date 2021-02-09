Приватизація, іпотека та вакцинація: Шмигаль про відновлення економіки у 2021 році

В Україні і надалі планують продовжувати медичну реформу, а також у рамках плану з відновлення економіки у країні будуть проведені мала і велика приватизації через систему ProZorro. Крім того, уряд анонсував нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

Медична система та боротьба з коронавірусом

– Перше – це посилення медичної системи: продовження реформи, збільшення фінансування, навчання лікарів. Це також децентралізація – передання всіх медзакладів місцевій владі, допомога з центру тими коштами, які в нас є, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що важливим аспектом у боротьбі з Covid-19 є карантин.

– Ми пережили зимовий локдаун. Хоча слово локдаун краще не вживати, бо це був один із найм’якших карантинів серед європейських країн. Ці заходи дають всій ефект. Звісно, ми не розслабляємося, бо нові штами вірусу прийдуть в Україну, – зазначив очільник уряду.

За його словами, третій етап боротьби з пандемією – це вакцинація.

– Уже найближчим часом вакцинація буде розпочата. Це та лінія стратегії, яка допоможе нам повернутися до нормального життя. Це дасть нам змогу подорожувати, ми зможемо бути відкритими до світу. Це також допоможе повернутись туристичній галузі до нормальної роботи. А це робочі місця, це податки, – зазначив прем’єр.

За словами Шмигаля, туристична галузь та ресторанний бізнес – це значна частка ВВП країни.

Накопичувальна пенсійна система

Також прем’єр заявив, що в Україні у 2021 році запустять накопичувальну пенсійну систему, яка дасть змогу забезпечити гідні пенсії та інвестиції в економіку.

– Упевнений, що цього року ми всі побачимо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні, – зазначив Шмигаль.

Реалізація першої концесійної дороги в Україні

Кабмін планує реалізацію першої концесійної дороги в Україні у 2021 році.

– Цього року ми хочемо отримати першу автомобільну дорогу, перший автобан концесійний, який би почав такий цілий ланцюжок розвитку концесій автомобільних доріг для України, – заявив прем’єр-міністр.

За його словами, це допоможе Україні отримати європейську інфраструктуру. Нині цим питанням опікується Міністерство інфраструктури разом з Укравтодором.

Концесія — договір про передання підприємств чи інших господарських об’єктів, що належать державі, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді – це один із 30 форумів, присвячених святкуванню Дня незалежності України. Форум покликаний встановити діалог між владою, світовими лідерами та громадянами країни, щоб знайти розв’язання головних проблем. Зокрема, йдеться про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, судову реформу тощо.