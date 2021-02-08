Украина договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

Первой вакциной, которую получит Украина в феврале, будет Pfizer, следующей — AstraZeneca. Об этом во время всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы сообщил президент Владимир Зеленский.

— Мы действительно должны получить 1 млн вакцин от Covid-19 в феврале, если не будет препятствий с обеих сторон. В любом случае мы должны предоставить возможность всем украинцам сделать прививки, ведь у нас бесплатная медицина.

Также Владимир Зеленский добавил, что сам обязательно сделает прививку. Если нужно, то он готов это сделать в прямом эфире.

Вакцинация в Украине

На днях Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины от Covid-19 с февраля. По словам главы Минздрава Максима Степанова, это будут вакцины производства компании AstraZeneca и Novavax.