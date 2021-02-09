Рада планирует внести изменения в работу старшей профильной школы

Парламент в течение ближайшего месяца может принять изменения в закон об образовании, касающиеся работы старшей профильной школы.

Такой прогноз озвучил глава профильного комитета Сергей Бабак во время форума Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления.

— Уже сейчас очевидно, что нужно уточнить закон об общем среднем образовании по части функционирования старшей профильной школы. Мы надеемся, что в течение ближайшего месяца внесем эти изменения в Верховной Раде.

По словам Бабака, соответствующий законопроект уже подписали 50 депутатов из разных фракций, его планируют зарегистрировать в парламенте.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме сообщил, что в Украине создадут Совет по развитию общего среднего образования.

Он также заявил, что готов помогать педагогам страны в реализации всех инициатив и реформ для развития образования в стране.