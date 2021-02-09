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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Рада планує внести зміни в роботу старшої профільної школи

Парламент протягом найближчого місяця може ухвалити зміни до закону про освіту, які стосуються роботи старшої профільної школи.

Школа

Такий прогноз озвучив очільник профільного комітету Сергій Бабак під час форуму Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрямки.

– Уже зараз очевидно, що потрібно уточнити закон про загальну середню освіту за частиною функціонування старшої профільної школи. Ми сподіваємося, що протягом найближчого місяця внесемо ці зміни у Верховній Раді.

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За словами Бабака, відповідний законопроект вже підписали 50 депутатів з різних фракцій, його планують зареєструвати в парламенті.

Водночас президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі повідомив, що в Україні  створять Раду з розвитку загальної середньої освіти.

Він також заявив, що готовий допомагати педагогам країни в реалізації всіх ініціатив і реформ для розвитку освіти в країні.

Фото: Dreamstime

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