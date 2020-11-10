Отказ от 12-летнего образования в школе — это абсолютный фейк, написал в соцсети в. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, комментируя разговоры о сроках начала и завершения школьного обучения.

Он объяснил, что 12-летняя система — это общеевропейская практика, к которой должны привыкнуть и украинцы.

— В Германии в некоторых федеральных землях ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата, — рассказал Шкарлет.

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В то же время он признал, что небходимо разработать решение, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов и родителей.

По его словам, в некоторых странах ЕС обучение начинают в 5 лет и заканчивают в 17. МОН также рассматривает такой вариант.

— Подчеркиваю, что дискуссия открыта, и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать, — подытожил чиновник.

Экзамен по математике с 2021

В украинских школах с 2021 года вводят еще один обязательный экзамен для выпускных классов – по математике.

Ученики будут сдавать его в рамках Государственной итоговой аттестации

Ранее выпускникам давали выбор — сдавать историю Украины или математику.

Источник: Сергій Шкарлет