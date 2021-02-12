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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Создание Крымской платформы поддержал Европарламент

В резолюции об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы – международного формата переговоров для деоккупации полуострова.

Крим

В документе также содержится призыв ко всем высокопоставленным чиновникам Евросоюза и странам-членам “предоставить всю необходимую поддержку в создании международной Крымской платформы, которая будет обеспечивать координацию, формализацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины”.

Евродепутаты считают, что к деятельности этой платформы необходимо привлечь Меджлис крымскотатарского народа.

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В Киеве 23 августа 2021 года состоится саммит Крымской платформы. Он приурочен 30-летию независимости Украины.

В рамках саммита будут приняты ряд решений, которые будут способствовать деоккупации полуострова.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы государств и правительств, второй — уровень руководителей МИД и Минобороны, третий — межпарламентский уровень и четвертый — уровень неправительственных экспертов.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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