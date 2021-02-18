В Украине провели операцию по пересадке сердца, печени и почек от умершего человека. Органы 47-летнего мужчины трансплантировали четырем разным людям.

Операции прошли в разных больницах города Киева. Пересадка сердца прошла в Институте сердца Минздрава Украины — теперь оно бьется в груди 46-летнего жителя столицы.

В Киевской городской клинической больнице №1 трансплантировали почку 22-летнему киевлянину, второй орган достался 30-летней девушке. В Институте Шалимова провели операцию по пересадке печени 49-летней женщине.

Накануне во Львове провели трансплантацию органов пяти пациентам. Это была первая операция по пересадке органов от умершего человека в 2021 году.

Донором стала 45-летняя женщина, смерть которой наступила в результате кровоизлияния в мозг.