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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Врятували чотирьох: в Україні пересадили серце, печінку та дві нирки від померлого

В Україні провели операцію з пересадки серця, печінки та нирок від померлої людини. Органи 47-річного чоловіка трансплантували чотирьом різним людям.

українські лікарні

Операції пройшли у різних лікарнях міста Києва. Пересадка серця пройшла в Інституті серця МОЗ України – тепер воно б’ється у грудях 46-річного мешканця столиці.

У Київській міській клінічній лікарні №1 трансплантували нирку 22-річному киянину, другий орган дістався 30-річній дівчині. В Інституті Шалімова провели операцію з пересадки печінки 49-річній жінці.

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Напередодні у Львові провели трансплантацію органів п’ятьом пацієнтам. Це була перша операція з пересадки органів від померлої людини у 2021 році.

Донором стала 45-річна жінка, смерть якої настала внаслідок крововиливу у мозок.

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