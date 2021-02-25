Леся Украинка: биография и почему ее творчество до сих пор актуально

25 февраля в Украине отмечают 150 лет со дня рождения Леси Украинки — великой писательницы, поэтессы и культурного деятеля.

По этому случаю президент Владимир Зеленский подписал специальный указ о праздновании юбилейной даты на государственном уровне, а правительство утвердило план по подготовке и празднованию культурных мероприятий, посвященных творчеству писательницы.

Кроме того, Министерство культуры и информационной политики запустило сайт по случаю 150-летия со дня рождения поэтессы и художественный проект Леся Украинка: 150 имен. На сайте периодически будет появляться информация о мероприятиях, которые пройдут по случаю юбилея в течение 2021 года.

Также Минкульт представит полный сборник произведений Леси Украинки, который насчитывает 14 томов. Поскольку предыдущее 12-томное издание было цензурировано.

Факты ICTV также рассказывают о малоизвестных периодах ее жизни и почему творчество писательницы актуально до сих пор.

Биография Леси Украинки

150 лет назад семья известной писательницы Елены Косач (Елены Пчилки) и юриста Петра Косача пополнилась еще одним одаренным членом семьи — девочкой Ларисой, которая позже возьмет псевдоним Леся Украинка и станет одним из символов украинской национальной идеи и культуры.

Леся Украинка росла чрезвычайно одаренным ребенком. Уже в четыре года она научилась читать, в девять — написала первое стихотворение Надежда, в 13 — впервые опубликовала свои стихи под псевдонимом.

На одаренность девушки указывало и то, что в 14 лет она издала свою первую поэму Русалка и два перевода повестей Гоголя, а в 19 -написала учебник Древняя история восточных народов.

Однако Леся Украинка была не только писательницей и поэтессой, но и переводчиком. Она знала более 10 языков: украинский, французский, немецкий, английский, польский, русский, итальянский, грузинский, латынь и древнегреческий. А еще у поэтессы был незаурядный талант к рисованию и музыке, в частности игре на фортепиано.

Но ее жизнь резко изменила болезнь. В 12 лет девочке диагностировали туберкулез костей. Ей прооперировали левую руку, из-за чего пришлось отказаться от музыкальной карьеры.

С тех пор всю жизнь Леся Украинка была вынуждена лечиться и часто переезжать в места, которые замедляли развитие болезни. Ими были Египет, Италия, Крым и Грузия.

Свою жизнь Леся Украинка связала с Климентом Квиткой, с которым познакомилась на собрании литературно-артистического кружка Киевского университета. Они поженились, когда поэтессе было 36 лет. А уже через шесть лет Климент Квитка стал вдовцом.

Леси Украинки не стало в возрасте 42 лет. Она умерла в Грузии, похоронили ее на Байковом кладбище в Киеве.

Малоизвестные факты жизни

Лесю Украинку преимущественно вспоминают как поэтессу и писательницу, но она была еще и фольклористом и знала около 500 песен.

Именно Леся Украинка с мужем Климентом Квиткой были первыми украинскими фольклористами, начавшими записывать исполнение народных песен на фонограф. Ее фольклористская работа Купала на Волыни увидела свет в 1891 году. А уже последний большой цикл песен с голоса поэтессы записал Климент Квитка в 1913 году.

А еще благодаря Лесиной гениальности развивалась не только фольклористика, но и украинский художественный язык. Ведь именно поэтессе мы сегодня обязаны тем, что имеем такие слова, как напровесні и промінь.

Несколько загадочным является и происхождение псевдонима Украинка. По одной из версий, писательница выбрала его сама. Она очень любила своего дядю публициста и общественного деятеля Михаила Драгоманова, а он иногда подписывал свои произведения как Украинец.

Но есть еще одна менее известная версия. Якобы псевдоним Украинка дочери выбрала Елена Пчилка. Ей казалось, что он прямо указывает на культурную идентичность и одновременно дает понять читателям львовского журнала Заря, куда были направлены Лесины поэзии, что автор родом не из Галичины.

Наследие

Творческое наследие Леси Украинки с малейшим намеком на самобытность украинской нации в советское время тщательно скрывалось или цензурировалось. Но все же после себя писательница оставила поэтические поэмы, прозаические произведения, более 270 стихотворений, публицистические статьи, а также переводы мировой классики.

Наиболее известными в ее творческом наследии являются сборники стихов На крыльях песен, Думы и мечты, Отзывы, поэмы Старая сказка, Одно слово, драмы-поэмы Кассандра, В катакомбах, Лесная песня, Каменный хозяин, Боярыня.

Так, драму-феерию Лесная песня литературоведы называют шедевром украинской и мировой литературы и драматургии. В ней показан конфликт между высоким идеалом и мелочной обыденщиной, вечное противостояние между светлым и темным в человеческой душе.

А драма Боярыня увидела свет только в 1989 году. Все потому, что произведение посвящено драматическим событиям истории Украины. Здесь Леся Украинка описывает одну из самых трагических страниц — период Руины. Когда на территории Украины между разными гетманами шла борьба за власть, чем коварно воспользовалась Москва, все больше пытаясь взять украинский народ под свою опеку.

Но несмотря на бдительный глаз цензоров, еще во времена СССР по произведениям Леси Украинки сняли с десяток фильмов и поставили не один спектакль.

А стихи Леси Украинки сегодня используют в своем творчестве украинские группы и сольные исполнители. Так, в 2019 году украинская группа Бумбокс записала лирическую песню Плющ на слова поэтессы.

Единственный мужчина в украинской литературе

Такими словами окрестил в свое время Лесю Украинку Иван Франко. Несмотря на тяжелую болезнь, поэтесса всегда была сильна духом. В своих произведениях она убеждала украинский народ в том, что он может претендовать на признание и славу, что украинская нация — самобытная.

Из-за своей болезни Леся Украинка часто бывала за границей, но каждый раз, когда возвращалась в Украину, ей было больно осознавать зависимость и несвободу родной страны.

— Смотрю я на эту Европу и европейцев. Будто бы я приехала в какой-то другой мир — мир иной, свободный. Мне стыдно, что мы такие невольные, что носим кандалы и спим под ними спокойно, — писала она в письме своему дяде Михаилу Драгоманову.

Но Леся Украинка не сидела сложа руки и не жаловалась. Она определила для себя фронт, на котором воевала до конца своих дней. Она боролась за то, чтобы украинская нация сделала хоть глоток той свободы, которой поэтесса наслаждалась за границей в Европе.

Именно поэтому Леся Украинка переводила произведения таких мировых классиков, как Шекспир, Данте, Байрон, Гюго, Мицкевич — чтобы показать другой мир, чтобы вдохновить тогдашнюю украинскую интеллигенцию на борьбу за лучшее будущее для своей страны.

В письмах она никогда не боялась четко выражать свою позицию и делать акцент на том, что Украина должна быть самостоятельным и независимым государством.

— Пора стать на точку, что братские народы — просто соседи, связанные, правда, одним ярмом, но они совсем не имеют идентичных интересов, и поэтому им лучше выступать хоть рядом, но каждому на свою руку, не вмешиваясь в соседскую внутреннюю политику, — писала она общественному деятелю Михаилу Кривинюку.

Поэтому на самом деле роль Леси Украинки в становлении украинской государственности, в развитии национальной идеи и культуры очень недооценена. Конечно, советская власть не могла допустить, чтобы общество увидело нечто подобное.

Но сейчас есть хорошая возможность исследовать, переосмыслить и открыть что-то новое в творчестве Леси Украинки. А еще есть возможность отдать должное поэтессе.

Ибо, как в свое время сказала писательница Оксана Забужко, Леся Украинка выдала украинцам паспорт, что они — культурная и европейская нация.

Фото: Леся Украинка: 150 имен