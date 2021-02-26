День крымского сопротивления российской оккупации: история и план мероприятий

На 26 февраля в Украине приходится День крымского сопротивления российской оккупации. Эта дата официально появилась в 2020 году, когда президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

История

В феврале 2014 года началась оккупация Крыма Россией. 20 февраля на полуострове появились грузовики без номеров и так называемые зеленые человечки — это были вооруженные военные без опознавательных знаков. Тогда же начали формировать так называемые отряды крымской самообороны, которыми руководили офицеры спецслужб и Вооруженных сил России.

23 февраля 2014 года в Севастополе на главной площади города состоялся многотысячный митинг пророссийских сил, во время которого выразили недоверие тогдашнему председателю городской государственной администрации Севастополя Владимиру Яцубе и избрали новым председателем Алексея Чалого.

Семь лет назад, 26 февраля, перед зданием Верховного Совета Крыма состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Его участниками были представители крымскотатарской общины, общественные активисты и просто неравнодушные граждане. Они протестовали против оккупации полуострова Россией, и своими действиями пытались показать, что Крым — это Украина.

Но в ночь на 27 февраля здания Верховной Рады и правительства Автономной Республики Крым захватили российские спецназовцы и установили на них российские флаги. Так началась аннексия Крыма, которая продолжается до сих пор.

В марте 2014 года оккупанты провели так называемый референдум и объявили о присоединении Крыма к России.

Украина, Европейский Союз и США не признали результаты “референдума”. Различные международные организации назвали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия РФ, а ряд западных стран ввели против России экономические санкции.

Создание Крымской платформы

Еще осенью 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании формата Крымская платформа — площадки, на базе которой будут обсуждать пути деоккупации Крыма.

Сейчас планируется, что встречи в рамках этого формата будут проходить на четырех уровнях. К первому относятся саммиты с участием глав государств. Второй уровень предусматривает встречи министров иностранных дел.

На третьем уровне к обсуждениям будут привлекать парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. А четвертый предусматривает обсуждение деоккупации полуострова на экспертном уровне.

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Создание Крымской платформы уже поддержал Европарламент. США, Канада, Великобритания, Турция, Молдова и Словакия также дали согласие на участие в Крымской платформе. Еще ряд европейских стран приветствуют решение Украины создать такой формат.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа. Он состоится по случаю 30-летия независимости Украины. Среди приоритетов работы Крымской платформы:

безопасность, включая свободу мореплавания;

обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора;

защита прав человека и международного гуманитарного права;

защита образовательных, культурных, религиозных прав;

преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

План мероприятий

В Киеве в Крымском доме 27 февраля откроют выставку, посвященную Дню сопротивления российской оккупации Крыма. Здесь можно будет посмотреть видео и фотографии акций протеста на полуострове в феврале-марте 2014 года, когда был захват полуострова.

А 26 февраля большой сине-желтый флаг запустят с материковой Украины в украинский Крым. Также 26 февраля на админграницах с оккупированным Крымом торжественно установят флаг Украины и крымскотатарский флаг.

Кроме того, в память о тех событиях активисты проведут автопробег. Он стартует в 9.30 от здания Генического райсовета. Через пост Азов они под флагами проедут в направлении Чонгара и пешим ходом пройдут к КПВВ Чонгар, где установят флаги.