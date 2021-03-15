Газ подорожал всего: как в Украине выросли цены на топливо за год

За год в Украине подорожали все виды горючего в среднем на 2,5%.

По данным Госстата, в феврале 2021 года, по сравнению с февралем 2020-го, цена на бензин А-92 была на 2,6% выше и в среднем по Украине составляла 26,07 грн за 1 л.

Бензин А-95 в феврале подорожал до 27,19 грн за 1 л (на 2,6% больше), а дизельное топливо – до 26,35 грн за 1 л (на 2,1% больше).

Кроме того, сжиженный газ с февраля 2020 года по февраль 2021 год подорожал до 14,58 грн за 1 л (на 23,1%).

Почему в Украине растет цена на бензин

Сейчас стоимость бензина в Украине до сих пор продолжает расти так же, как и растет цена на мировом рынке на нефть.

Всего с начала года украинцам приходится платить в среднем на 3 грн больше за литр горючего.

В частности, основными причинами изменения цены на бензин являются локдаун, сильные морозы в январе-феврале, отложенный спрос на энергоносители и тому подобное.

Подробнее о росте цен на бензин в Украине читайте в материале Фактов ICTV.