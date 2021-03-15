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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Газ здорожчав найбільше: як в Україні зросли ціни на пальне за рік

За рік в Україні здорожчали всі види пального у середньому на 2,5%.

Бензин

За даними Держстату, у лютому 2021 року порівняно з лютим 2020-го ціна на бензин А-92 була на 2,6% вищою і в середньому по Україні становила 26,07 грн за 1 л.

Бензин А-95 у лютому здорожчав до 27,19 грн за 1 л (на 2,6% більше), а дизельне пальне – до 26,35 грн за 1 л (на 2,1% більше).

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Окрім того, скраплений газ з лютого 2020 року до лютого  2021 року подорожчав до 14,58 грн за 1 л (на 23,1%).

Чому в Україні зростає ціна на бензин

Наразі вартість бензину в Україні й досі продовжує зростати так само, як і зростає ціна на світовому ринку на нафту.

Загалом із початку року українцям доводиться платити у середньому на 3 грн більше за літр пального.

Зокрема, основними причинами зміни цін на бензин є локдаун, сильні морози у січні-лютому, відкладений попит на енергоносії тощо.

Детальніше про зростання цін на бензин в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Держстат

Фото: Dreamstime

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